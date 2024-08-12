Археологи нашли в Витебской области артефакт времен викингов
- 12.08.2024, 20:17
Фотофакт.
В агрогородке Кордон Шумилинского района археологи обнаружили уникальную поясную накладку в «зверином стиле» времен викингов.
Точно таких же накладок белорусские археологи не находили, но по стилю исполнения она близка к той, которую обнаружили во время раскопок в Верхнем замке Полоцка в 2022 году.
«Городище Кордон — одно из крупнейших поселений эпохи викингов в Беларуси. Его процветание связано с активным использованием в IX — начале XI веков «пути из варяг в греки», — пояснил руководитель экспедиции, археолог, кандидат исторических наук Марат Климов.
Целью экспедиции был поиск жилых домов, производственных комплексов и подтверждений того, что рядом с поселением находилась «бухта дракаров» викингов.
В ее поисках помогали дайверы, но прямых доказательств пока не обнаружили.