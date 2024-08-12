Археологи нашли в Витебской области артефакт времен викингов 12.08.2024, 20:17

Фотофакт.

В агрогородке Кордон Шумилинского района археологи обнаружили уникальную поясную накладку в «зверином стиле» времен викингов.

Точно таких же накладок белорусские археологи не находили, но по стилю исполнения она близка к той, которую обнаружили во время раскопок в Верхнем замке Полоцка в 2022 году.

«Городище Кордон — одно из крупнейших поселений эпохи викингов в Беларуси. Его процветание связано с активным использованием в IX — начале XI веков «пути из варяг в греки», — пояснил руководитель экспедиции, археолог, кандидат исторических наук Марат Климов.

Целью экспедиции был поиск жилых домов, производственных комплексов и подтверждений того, что рядом с поселением находилась «бухта дракаров» викингов.

В ее поисках помогали дайверы, но прямых доказательств пока не обнаружили.

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