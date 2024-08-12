Зеленский: Путин начал с катастрофы «Курска», и Курск является его финалом 7 12.08.2024, 20:30

8,002

Президент Украины провел символические параллели.

Украина контролирует около 1000 км² территории в Курской области, откуда, в частности, РФ обстреливала Сумскую область. Об этом 12 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины, сообщил Владимир Зеленский.

Он рассказал, что сегодня на ставке верховного главнокомандующего был доклад главкома ВСУ Александра Сырского «по фронту и всем ключевым оборонительным направлениям».

«А также по операции в Курской области – генерал Сырский доложил, что контролируются около тысячи квадратных километров в Курской области. Это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по нашей Сумской области. По состоянию на сегодня и с 1 июня это уже почти 2100 обстрелов территории Сумской области. Поэтому наши операции – это чисто вопрос безопасности для Украины, освобождение приграничья от российских военных», – подчеркнул Зеленский.

Он также выразил благодарность военным, которые пополняют обменный фонд для Украины. Президент поручил структурам, которые занимаются обменами (ГУР, СБУ и МВД) представить четкую стратегию возвращения украинцев из российского плена.

«Мы видим, как Россия во времена Путина на самом деле движется: 24 года назад была катастрофа «Курска» – символическое начало его правления; сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны, – указал Зеленский. – Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно мир обеспечим».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com