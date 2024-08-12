Госпогранкомитет заявил о «фиксации» рисков переноса диверсионных действий в Беларусь 6 12.08.2024, 20:40

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В ГПК рассказали о «ведении разведки белорусской территории».

В Государственном пограничном комитете сообщили о фиксировании рисков переноса диверсионных действий в Беларусь, сообщает БелТА.

В частности, официальный представитель ГПК Антон Бычковский, сообщил, что белорусская сторона фиксировала риски переноса диверсионных действий на территорию республики.

- Мы фиксировали нарастающие риски переноса диверсионно-террористических действий на территорию нашей страны, - заявил он.

А затем уточнил, что это было и активное ведение разведки белорусской территории, и попытки проникновения для оборудования в приграничье Беларуси схронов со средствами поражения. И также указал, что Беларусь была вынуждена на это реагировать, и поэтому была усилена охрана границы.

- В том числе задействовались не только пограничники, но и армейские подразделения, - уточнил он.

В то же время Бычковский сообщил о том, что на данный момент отмечается значительное снижение количества провокаций со стороны украинских военных. И не наблюдается сейчас новых провокаций вблизи госграницы или предпосылок к ним.

При этом официальный представитель ГПК обратил внимание на то, что сейчас обстановка на границе с Украиной находится полностью под контролем.

- Обстановка на украинском направлении сегодня полностью контролируемая. Пограничники продолжают нести службу на южных рубежах в усиленном режиме, - заключил он.

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