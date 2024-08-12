Ученые создали новый тип дисплея 1 12.08.2024, 20:51

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В форме куба.

Исследователи разработали новый тип 3D-дисплея — он может выглядеть как акриловый куб с изображением внутри, которое можно стирать и переписывать. Эта технология позволяет создавать как 2D, так и 3D, а также анимированные изображения. Об этом говорится в исследовании журнала Chem.

Основа этого дисплея – полимер PDMS, обработанный специальным химическим «переключателем», что делает его чувствительным к свету. Главный компонент переключателя – азобензол, который в сочетании с борфторидом усиливает реакцию на свет.

Активируется этот переключатель под воздействием красного света, позволяющего выжигать изображение в полимере путем проекции. Чтобы стереть изображение, достаточно облучить его синим светом или немного подогреть, что позволяет легко переписывать изображение.

Исследователи провели несколько тестов. На тонких пленках обработанного полимера легко создаются 2D-изображения. Однако наиболее впечатляющий эффект достигается, когда изображение проектируется внутрь куба толщиной 15 см. Из разных углов свет создает 2D-срезы, которые в совокупности формируют 3D-изображение, что выглядит так, будто объект завис внутри куба. Опять же для стирания изображения достаточно синего света или тепла.

По мнению исследователей, такие переписываемые 3D-дисплеи могут быть полезны для создания архитектурных планов или демонстрации медицинских снимков органов или костей в трех измерениях.

Исследователи также обнаружили, что можно анимировать 2D-изображение внутри 3D-куба, проецируя несколько изображений в виде кадров. Когда вы поворачиваете куб, кажется, что изображение движется.

Для масштабирования этой технологии необходимо усовершенствовать свойства химического переключателя, чтобы улучшить разрешение, контраст и скорость обновления, отметил соавтор исследования Алекс Липперт.

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