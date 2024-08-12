В Минске произошло сверхбыстрое преступление 3 12.08.2024, 21:07

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Украли за 30 секунд, вернули за час.

В Минске произошло необычное преступление, очень похожее на эпизод из спидрана (попытки пройти компьютерную игру как можно быстрее): женщина оставила у подъезда сумку с массажным столом, и буквально через 30 секунд ее украли. Но уже через час вора нашли и вернули имущество хозяйке, рассказали в милиции.

38-летняя минчанка, профессиональная массажистка, отправилась на дом к клиенту и взяла специальный раскладной стол. Она ненадолго оставила тяжелую сумку с ним у подъезда, пока подгоняла свой автомобиль поближе, а вернувшись, не обнаружила своего имущества, передает «Зеркало».

Выяснилось, что чужую вещь забрал себе 56-летний сосед женщины. Он увидел оставленную без присмотра большую сумку, но не стал дожидаться ее владельца или предпринимать меры по его поиску, а попросту унес с собой.

Между уходом женщины и хищением прошло меньше минуты, судя по видео — всего 30 секунд. А от поступления заявления до задержания фигуранта — всего около часа. Имущество возвращено хозяйке.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

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