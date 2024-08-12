закрыть
12 августа 2024, понедельник, 23:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Google натренировал робота играть в настольный теннис на уровне человека

3
  • 12.08.2024, 22:16
  • 1,904
Google натренировал робота играть в настольный теннис на уровне человека

Видеофакт.

Google научил робота играть в настольный теннис против людей. Используя множество данных, инженеры смогли улучшить скорость и ловкость робота. Об этом говорится в исследовании журнала arXiv.

Команда Google отметила, что достижение уровня производительности и скорости, подобного человеческому, является одной из главных целей в сфере робототехники. Прогресс в этой области позволяет роботам выполнять различные задачи, от работы на производстве до приготовления пищи, однако добавление скорости в эти функции требует еще большего развития.

Во время тестирования робот смог успешно сыграть против людей, хотя его уровень пока не дотягивает до олимпийского. В 29 матчах робот выиграл 13 раз, что составляет 45% успеха, однако он смог одолеть только начинающих и игроков среднего уровня, проиграв все матчи против более опытных соперников. Кроме того, робот еще не умеет подавать мяч.

Робот не только усовершенствовал свои навыки во время игры, но и показывал превосходную адаптивность, что позволило ему побеждать даже сильных соперников.

Учеба робота проходила в несколько этапов: первоначально система собирала данные о состоянии мяча в настольном теннисе, такие как вращение, скорость и положение. Затем во время симуляций робот осваивал основы игры, а в реальных матчах использовал набор камер, чтобы анализировать действия соперников и совершенствовать свою игру.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников