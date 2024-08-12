Google натренировал робота играть в настольный теннис на уровне человека

Google натренировал робота играть в настольный теннис на уровне человека3
- 12.08.2024, 22:16
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Видеофакт.
Google научил робота играть в настольный теннис против людей. Используя множество данных, инженеры смогли улучшить скорость и ловкость робота. Об этом говорится в исследовании журнала arXiv.
Команда Google отметила, что достижение уровня производительности и скорости, подобного человеческому, является одной из главных целей в сфере робототехники. Прогресс в этой области позволяет роботам выполнять различные задачи, от работы на производстве до приготовления пищи, однако добавление скорости в эти функции требует еще большего развития.
Во время тестирования робот смог успешно сыграть против людей, хотя его уровень пока не дотягивает до олимпийского. В 29 матчах робот выиграл 13 раз, что составляет 45% успеха, однако он смог одолеть только начинающих и игроков среднего уровня, проиграв все матчи против более опытных соперников. Кроме того, робот еще не умеет подавать мяч.
Робот не только усовершенствовал свои навыки во время игры, но и показывал превосходную адаптивность, что позволило ему побеждать даже сильных соперников.
Учеба робота проходила в несколько этапов: первоначально система собирала данные о состоянии мяча в настольном теннисе, такие как вращение, скорость и положение. Затем во время симуляций робот осваивал основы игры, а в реальных матчах использовал набор камер, чтобы анализировать действия соперников и совершенствовать свою игру.