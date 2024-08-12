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Сенатор Грэм во время визита в Киев пожелал ВСУ «надрать задницу Путину» в Курской области

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  • 12.08.2024, 22:26
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Сенатор Грэм во время визита в Киев пожелал ВСУ «надрать задницу Путину» в Курской области
Сенаторы демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм (Фото:Наталія Роп / NV)

Республиканец призвал украинцев «продолжать в том же духе».

Два американских сенатора демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм положительно оценили украинскую операцию в Курской области РФ и заявили, что будут просить администрацию президента США Джо Байдена снять ограничения на использование некоторого оружия по территории России.

Об этом они заявили во время своего визита в Киев в понедельник, 12 августа, передает корреспондент NV.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что из-за событий в Курской области сегодня есть больше надежды, чем он видел за все свои шесть поездок в Украину за последние более двух лет.

«Это сейсмический прорыв, хорошая и большая новость, которая обещает еще больше потенциальных прорывов. Теперь россияне собираются отступать. Они собираются перебросить войска из других мест, — отметил Блюменталь, — Но главная новость заключается в том, что Украина находится в России. Она ведет борьбу с Россией в России».

Поэтому, по его словам, вместе со своим коллегой по Сенату республиканцем Линдси Грэмом он хочет «донести до администрации президента США Джо Байдена сообщение, что она должна предоставить Украине больше гибкости и полномочий в использовании предоставленного оружия, чтобы нанести удар глубже линии фронта, которая существует сейчас».

«Существуют определенные ограничения и вопросы разрешений [на удары по территории РФ американским оружием], которые мы надеемся преодолеть, — отметил сенатор, — Это расширение является чрезвычайно важным с точки зрения тактики и, наконец, стратегии».

Кроме того, он отметил, что имел «очень многообещающий разговор с президентом Зеленским и его командой». Поэтому будет работать над тем, чтобы до конца года Украина получила еще одну дополнительную помощь, чтобы иметь больше ресурсов для борьбы.

Линдси Грэм напомнил, что еще два с половиной года назад во время засекреченной встречи в Сенате им сказали, что «Киев упадет через четыре дня, а через три недели россияне захватят всю страну».

«Что ж, они ошибались. Через два с половиной года, во время [нашего] шестого визита, Украина захватила территорию России, — подчеркнул республиканец. — Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, красиво. Продолжайте в том же духе. Путин начал это, надерите ему задницу. В конце концов, администрация [президента США]: я ценю вашу поддержку, но позвольте этим людям воевать. Дайте им оружие, необходимое для победы в войне, которую они не могут позволить себе проиграть».

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