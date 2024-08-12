«Счастье для белорусов выглядит так»8
- 12.08.2024, 22:39
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Полмиллиона просмотров за три дня набрало видео, где белоруски просто смотрят в свои паспорта и радуются.
Полмиллиона просмотров за три дня набрало видео в TikTok, где белоруски просто смотрят в свои паспорта и радуются. Ролик подписан: «Счастье для белорусов выглядит так».
Ролик «Счастье для белорусов» длится 13 секунд, имеет свыше 540 тысяч просмотров, более 540 комментариев и почти 14 тысяч лайков. Сюжет простой — около здания сначала одна из героинь смотрит в паспорт и радостно восклицает: «Пять лет!» Потом другая смотрит в свой документ и тоже радуется, пишет «Зеркало».
Разгадка в том, что действие происходит у немецкого посольства, где белорускам выдали шенгенские визы, действительные пять лет. В комментариях автор уже написала, что приглашение из ФРГ им высылал брат, а после записи в посольство прошло 11 месяцев. Приглашение было неофициальным.
Многие в комментариях порадовались и поздравили девушку. Некоторые «не поняли прикол».
Самый залайканный комментарий набрал под тысячу одобрений: «Сейчас на столько еще дают…»
Другой комментатор написал такое: «Поздравляю, это очень круто, используйте эти визы по максимуму, удачи и хороших поездок». У этой фразы четыре сотни лайков.
Есть и негатив. На четыре десятка лайков «зашло» такое: «Побольше бы давали, чтобы вы выезжали и вас назад не пускали». Почти столько же набрал ответ не от авторов ролика: «Мы сами не против».
В целом же в комментариях выясняли, где и как белоруски делали визу, сколько ждали, и так далее. Автор активно отвечала: еще прошлогодним летом подавались изначально на пятилетнюю, около 2−3 месяцев после регистрации ждали дату. А непонятливым объясняла, что в Беларуси «сложно получить визу, чтоб куда-то выехать, и их часто дают либо под дату поездки, либо на кратчайшие сроки».