«Счастье для белорусов выглядит так» 8 12.08.2024, 22:39

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Полмиллиона просмотров за три дня набрало видео, где белоруски просто смотрят в свои паспорта и радуются.

Полмиллиона просмотров за три дня набрало видео в TikTok, где белоруски просто смотрят в свои паспорта и радуются. Ролик подписан: «Счастье для белорусов выглядит так».

Ролик «Счастье для белорусов» длится 13 секунд, имеет свыше 540 тысяч просмотров, более 540 комментариев и почти 14 тысяч лайков. Сюжет простой — около здания сначала одна из героинь смотрит в паспорт и радостно восклицает: «Пять лет!» Потом другая смотрит в свой документ и тоже радуется, пишет «Зеркало».

Разгадка в том, что действие происходит у немецкого посольства, где белорускам выдали шенгенские визы, действительные пять лет. В комментариях автор уже написала, что приглашение из ФРГ им высылал брат, а после записи в посольство прошло 11 месяцев. Приглашение было неофициальным.

Многие в комментариях порадовались и поздравили девушку. Некоторые «не поняли прикол».

Самый залайканный комментарий набрал под тысячу одобрений: «Сейчас на столько еще дают…»

Другой комментатор написал такое: «Поздравляю, это очень круто, используйте эти визы по максимуму, удачи и хороших поездок». У этой фразы четыре сотни лайков.

Есть и негатив. На четыре десятка лайков «зашло» такое: «Побольше бы давали, чтобы вы выезжали и вас назад не пускали». Почти столько же набрал ответ не от авторов ролика: «Мы сами не против».

В целом же в комментариях выясняли, где и как белоруски делали визу, сколько ждали, и так далее. Автор активно отвечала: еще прошлогодним летом подавались изначально на пятилетнюю, около 2−3 месяцев после регистрации ждали дату. А непонятливым объясняла, что в Беларуси «сложно получить визу, чтоб куда-то выехать, и их часто дают либо под дату поездки, либо на кратчайшие сроки».

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