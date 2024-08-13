Ученые составили первую карту озеленения Антарктиды 13.08.2024, 3:34

Что она показала.

Ученые составили первую карту озеленения поверхности Антарктиды. Как рассказала в колонке на Live Science Клаудия Коулси из Университета Эдинбурга, исследователям удалось выяснить, что на данный момент растения уже покрывают 44,2 квадратных километра площади, в основном сосредоточившись на Антарктическом полуострове.

Пока это всего 0,12% площади, лишенной льда. Это свидетельствует о том, что на континенте все-таки доминируют снег и лед. Но только пока.

Растительность Антарктики сталкивается с самыми суровыми условиями существования на Земле, выжить здесь могут только самые стойкие организмы. Но каким будет их будущее в мире с меняющимся климатом, неизвестно.

В прошлом семя, которое оставили немногие туристы на полуострове, оставалось бы просто семенем. Это происходило из-за того, что выжить в Антарктиде тяжело. Но время меняется, и тающие ледники позволяют семени начать прорастать. Там, где лед отступает, остается бесплодная земля. К концу столетия она сможет сравниться площадью с небольшой страной.

И эту землю колонизируют новые организмы. Первыми появляются водоросли и цианобактерии - крошечные организмы, достаточно маленькие, чтобы поместиться между песчинками. Здесь, защищенные от палящих солнечных лучей, водоросли живут и умирают и медленно склеивают песчинки вместе, чтобы создать поверхность для роста других организмов.

За ними следуют лишайники и мхи. Несмотря на то, что они достигают всего нескольких сантиметров в высоту, они выглядят гигантами по сравнению с другими растениями Антарктиды. Как только они обустраиваются, могут появиться еще более крупные организмы. Так, растения приживаются на новом месте.

Эндемическими для Антарктиды являются только два вида растений, оба из них переносят свои семена с помощью ветра. Для того, чтобы закрепиться и не оказаться в пустыне снега и льда, им достаточно только мха или лишайника, которые удерживают их семена.

Но с изменениями климата эта естественная последовательность укоренения растений была нарушена. Сейчас в Антарктиду вторглись уже 100 видов растений. И они чувствуют себя здесь довольно хорошо. Например, быстрорастущий оппортунист Poa annua, обычная газонная трава, быстро распространился по субантарктическим островам от Южной Георгии до острова Ливингстон и теперь движется на юг к Антарктическому полуострову.

Для того, чтобы понять, каков потенциал этих растений, ученые и создали карту озеленения Антарктиды.

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