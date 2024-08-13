Сенатор США предложил пригласить американских пилотов F-16 воевать на стороне Украины 13.08.2024, 5:07

Об этом Линдси Грэм заявил во время визита в Киев.

Властям Соединенных Штатов Америки необходимо предложить пилотам F-16 на пенсии помочь Украине в войне против России.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом во время визита в Киев заявил сенатор США Линдси Грэм.

По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Грэм заявил, что пилотов F-16 на пенсии, которые хотят воевать за свободу, может нанять Украина.

«Они (украинцы - ред.) будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока не научат своих пилотов», - рассказал он.

По словам Грэма, таким образом Украина сможет воспользоваться переданными от союзников самолетами F-16 раньше, пока ее пилоты будут проходить обучение.

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