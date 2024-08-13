Доверенное лицо Кремля заговорило об унижении Путина 2 13.08.2024, 7:35

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Быстрое и беспрецедентное наступление ВСУ в Курской области стало для России шоком.

Российский политолог Сергей Марков заявил, что такое быстрое наступление ВСУ в Курской области стали для россиян настоящей неожиданностью, а для Владимира Путина это настоящее унижение. Об этом политолог сообщил в комментарии изданию The Times.

В войне, которую Россия планировала выиграть за несколько дней, наступил переломный момент, который стал настоящей неожиданностью и шоком для российского диктатора Путина.

Об этом иностранным журналистам рассказал Сергей Макаров, который является доверенным лицом кремлевского правителя и ранее консультировал его по вопросам, связанным с войной в Украине.

«Это унижение для Владимира Путина, и люди, конечно, недовольны. Из этих регионов прибыли десятки тысяч беженцев... Очевидно, что российская армия не может справиться с ситуацией», - сказал Марков.

По оценкам аналитиков, украинские войска, численностью до 10 тысяч военнослужащих, уже продвинулись на 20 миль вглубь территории РФ. Похоже, что российские военные были застигнуты врасплох скоростью наступления, отмечают журналисты. Последние события могут привести к отставке высшего военного руководства, в том числе главы Генштаба России Валерия Герасимова.

Как сообщают СМИ, опасную Курскую область уже покинуло более 120 тысяч россиян. Российские пропагандисты постоянно старались преуменьшить численность украинских войск на территории РФ, чтобы предотвратить панику.

Российские политики все чаще говорят о том, что ВСУ удалось прорваться и быстро завладеть большой территорией в России.

«Это пощечина для президента. Мы не смогли оттеснить врага», - сказал неназванный российский чиновник в интервью западным журналистам.

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