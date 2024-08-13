«Заберите нас»: пленные «ахматовцы» испуганно просят Кадырова освободить их 13.08.2024, 7:48

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Видеофакт.

Очередной миф об армии Кадырова развенчали украинцы: «ахматовцы» не только сдаются в плен, но и страшно напуганы происходящим.

Очередное видео, опубликованное в Сети украинскими военными из Курской области, доказывает, что «кадыровцы» сдаются в плен, потому что они не такие страшные и опасные, как сами о себе говорят, пишет dialog.ua.

Лицо его закрыто, но видна характерная борода. О том, что он боец «Ахмата», сообщает сам, когда его спрашивают, кто он и откуда. Также человек в военной форме добавляет, что он из Грозного и воюет в армии Кадырова.

Затем пленному предлагают обратиться к Рамзану Кадырову, что он делает, хотя и очень неохотно. Боец группы специального назначения подразделения «Ахмат» сперва приветсвует главу Чечни на родном языке, а затем произносит следующее: «Рамзан Ахматович, передаю Вам «Привет». Заберите нас».

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