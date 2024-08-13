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Fox News: Иран может ударить по Израилю в ближайшие 24 часа

  • 13.08.2024, 7:54
  • 2,482
Fox News: Иран может ударить по Израилю в ближайшие 24 часа

Замечена характерная активность иранской армии.

Иранские военные могут атаковать Израиль в ближайшие сутки в качестве мести за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране в конце прошлого месяца, сообщили Fox News несколько осведомленных источников.

Западные страны призвали Иран и их союзников воздержаться от нападения, которое могло бы привести к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. С такими заявлениями выступили Франция, Германия и Великобритания.

«Мы глубоко обеспокоены ростом напряженности в регионе и едины в нашей приверженности деэскалации и региональной стабильности. В этом контексте, в частности, мы призываем Иран и его союзников воздерживаться от нападений, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации региональной напряженности. напряженности и поставить под угрозу возможность договориться о прекращении огня и освобождении заложников», — заявили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Израильские и американские высокопоставленные чиновники сообщили Axios, что иранская армия проявляет такую же активность, как и перед атакой на Израиль в апреле.

«Иран проделал значительную подготовительную работу в подразделениях, оснащенных ракетами и беспилотниками, эти шаги похожи на те, что Иран предпринял перед атакой на Израиль в апреле», — написал корреспондент Axios Барак Равид на своей странице в социальной сети X.

Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика после гибели главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По разным данным, он погиб в результате прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства в своем доме. Иран, ХАМАС и «Хезболла» обвинили в произошедшем Израиль и пообещали ответить. Тель-Авив официально не подтверждал свою причастность к инциденту.

3 августа стало известно, что Иран в ближайшее время может атаковать Израиль, чтобы отомстить за убийство Хании. Осведомленный о планах правительства иранский дипломат сообщил изданию The Wall Street Journal, что ответ «будет быстрым и жестким». Он также назвал попытки разных стран убедить Тегеран не идти на эскалацию «бесплодными». «В этом нет смысла. Израиль перешел все красные линии», — подчеркнул дипломат.

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