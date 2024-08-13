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ISW: Путин назначил «виновного» за прорыв ВСУ в Курской области

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  • 13.08.2024, 8:08
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ISW: Путин назначил «виновного» за прорыв ВСУ в Курской области

Глава Кремля перекладывает ответсвенность.

Правитель России Владимир Путин продолжает создавать образ «сильного лидера», при этом перекладывая ответственность за события в Курской области на других чиновников. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете от 12 августа.

Аналитики отмечают, что 12 августа на совещании с российскими военными и представителями власти Путин дал указания по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, жестко отчитал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова за попытку обсуждать вопросы, которые, по мнению президента, должны находиться в ведении Министерства обороны. Путин поручил Смирнову сосредоточиться только на социально-экономической ситуации в регионе.

Кроме того, Путин выразил недовольство первым вице-премьером Денисом Мантуровым за то, что тот упустил ряд ключевых социальных вопросов, несмотря на заявление о контроле над ситуацией. В то же время губернаторы Белгородской и Брянской областей избежали критики, не затрагивая военные темы.

По мнению ISW, Путин также использовал встречу для того, чтобы укрепить свой образ как человека, способного контролировать как политическую, так и социально-экономическую обстановку на границе.

«Решение Кремля опубликовать видеозапись встречи вместе со стенограммой встречи Путина с российскими официальными лицами является четким сигналом для других государственных чиновников воздержаться от комментариев относительно принятия Кремлем, российскими военными и российскими силами безопасности решений и операций по отражению украинских войск на территории России и смягчения связанных с этим гражданских проблем», — говорится в отчете.

Путин также высказал несколько оценок украинских действий в Курской области, одновременно обвиняя Украину в ударах по гражданским объектам и угрозе ядерной безопасности, что, по мнению ISW, является лицемерным, учитывая действия России на территории Украины. Путин предположил, что Украина может использовать свои операции в Курской области для улучшения переговорных позиций, что противоречит предыдущим заявлениям Кремля о нежелании Украины вести переговоры.

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