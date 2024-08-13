В Бобруйске на аукционе продают необычный лот предприятия-должника 2 13.08.2024, 8:16

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Стартовая цена впечатляет.

В Бобруйске на аукцион выставили действующую кирпичную дымовую трубу предприятия-должника. Объявление о торгах появилось на сайте «Белюробеспечения».

Арестованная дымовая труба принадлежит местному коммунальному предприятию «Теплоэнергетика». Отдел принудительного исполнения хочет продать ее как минимум за 19,6 тысячи рублей (это стартовая цена имущества). Желающим купить нужно внести задаток в размере 1960 рублей.

Труба находится в Бобруйске на улице Силикатной, 1, на общем участке предприятия площадью 0,2159 га.

Торги назначены на 27 августа.

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