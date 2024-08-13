На российском ТВ в панике заявили о еще одном масштабном наступлении ВСУ 5 13.08.2024, 8:24

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И предрекли удары F-16 по Крымскому мосту.

На российском «Первом канале» заговорили о еще более масштабном наступлении ВСУ и массированной атаке западных истребителей F-16 по незаконному мосту в захваченном Крыму. Об этом известно из записи эфира программы «Большая игра» от 12 августа, пишет «Фокус».

Так называемый вражеский военный эксперт Андрей Клинцевич убежден, что США ставят «более глобальную» задачу Украине.

«В конце августа — начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге. Опять же будут пытаться перерезать сухопутный коридор в Крым», — спрогнозировал он.

Клинцевич предположил, что часть наступательных сил может продвигаться к Запорожской АЭС.

«Перекрытие сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолетов F-16 по Крымскому мосту — это тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Они будут стремиться к этому», — предупредил россиян «эксперт»

Он сообщил, что цель продвижения ВСУ в Курской области — вытянуть туда часть российских резервов. Как уточнил Клинцевич, если это удастся, РФ не сможет «резко перебросить» силы в Запорожскую или Херсонскую область.

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