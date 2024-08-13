Дыра в обороне: Россия перебрасывает войска с Приднепровского направления под Курск

Дыра в обороне: Россия перебрасывает войска с Приднепровского направления под Курск1
- 13.08.2024, 8:38
- 3,418
Спикер ВСУ раскрыл подробности.
Россия перемещает подразделения своих войск с Приднепровского направления в Курскую область. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий.
По его словам, в Курской области РФ у оккупантов самые большие дыры в обороне.
«Есть перемещение с, в частности, Приднепровского направления, и не только с этого направления, вражеских подразделений, некоторых батальонов, других частей на другие направления, очевидно, что и на Курское также, где у россиян сейчас больше всего дыр в обороне», — рассказал офицер ВСУ.
Он также отметил, что ранее на Приднепровском направлении было больше российских войск. Правда, количество штурмов было меньше. Однако после того, как ВС РФ начали перебрасывать силы в Курскую область, активность на левом берегу Днепра резко выросла.
«Я думаю, что должно пройти несколько дней, чтобы понять, были ли это российские показательные действия — когда они хотят показать якобы, что несмотря на уменьшение их оборонных порядков, они способны атаковать и дальше. Или это, возможно, какой-то другой замысел», — отметил Лиховий.