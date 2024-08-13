В визовом центре Италии обратились к белорусам с необычной просьбой

В визовом центре Италии обратились к белорусам с необычной просьбой1
- 13.08.2024, 8:42
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Это может повлиять на решение о выдаче визы.
Посольство Италии объявило о проведении выборочного мониторинга целевого использования выданных виз. Соответствующее объявление появилось 12 августа на сайте итальянского визового центра.
В сообщении напомнили, что получение итальянской шенгенской визы «предусматривает, что главной страной назначения является Италия (что не исключает транзит или пребывание в других странах Шенгенской зоны)».
В связи с этим при повторном обращении за визой заявителей просят предоставить свидетельства прежних поездок в Италию. Это могут быть:
оплаченное проживание в Италии с указанием фамилий и дат;
оплаченные билеты в Италию;
именные чеки на расходы в Италии (сумма одного не менее EUR 50);
выписка с банковского счета, отражающая расходы в Италии;
совместные фотографии — для заявителей по приглашению граждан Италии.
«Вышеуказанные материалы не входят в обязательный пакет документов, но могут оказаться полезными для решения о выдаче визы. Предельный объем — до 4 листов», — уточнили в визовом центре.