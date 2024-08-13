The Times: Путин в ярости 1 13.08.2024, 8:51

2,980

Как операция ВСУ в Курской области изменит ход войны.

Дерзкий план Украины по вторжению в Россию застал Москву врасплох. Украинские воины уверенно движутся вперед, публикуя кадры из захваченных населенных пунктов в глубоком тылу Курской области.

Как говорится в материале The Times, украинцы берут под контроль все больше населенных пунктов. Киевские генералы все больше уверены в том, что их дерзкий план сработал.

«Украина застала Россию врасплох своей вылазкой через границу - и, судя по видео с улыбающимися военными, они развлекаются. Однако спустя более недели после начала операции непонятно, каковы конечные амбиции Украины», - пишет издание.

В ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский может решить консолидировать свои достижения и защитить захваченный Украиной участок российской земли. Или он может выбрать отступление и атаковать в другом месте. Почему же Украина решила вторгнуться в Россию и чего надеется достичь Зеленский?

Повышения морального духа

В этом году Украина ужасно пострадала. В прошлом месяце российская ракета попала в детскую онкобольницу «Охматдет». Отключения электроэнергии в городах стали регулярными, а разрушение крупнейшей электростанции Киева в апреле свидетельствует о том, что впереди холодная и мрачная зима. На передовой на Донбассе украинские солдаты уступают перед огневой мощью России, а Харьков привык к атакам планирующими бомбами.

Но после месяцев неудач мини-вторжение в Россию дало украинцам моральный толчок. Видео украинских солдат, пересекающих границу с Россией, подняли моральный дух после двух с половиной лет изнурительной войны.

«Эта атака соответствует нарративу о том, что украинцы держали оборону в течение шести месяцев. Это показывает, что они все еще могут проводить операции, которые застают Россию врасплох», - сказал Мэтью Сэвилл, директор по военным наукам Королевского института объединенных вооруженных сил (Rusi).

Кроме того, что Зеленский посылает месседж своему народу и партнерам. Германия отклоняла запросы по ракетам дальнего радиуса действия Taurus, а США вступают в последние месяцы перед выборами, поэтому будущее помощи Украине остается туманным.

«Он сигнализирует Европе и США: «Мы победители, поддержите нас». Если бы у нас было больше оружия, мы могли бы делать больше таких атак», - сказал Сэвилл.

Атакуя американской бронетехникой Stryker и немецкой Marder, Украина нормализует использование западного оружия на территории России.

Рычаги для переговоров

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал заключить соглашение о прекращении боевых действий в течение 24 часов после вступления в должность, если победит на президентских выборах в ноябре.

Зеленский дал понять, что хочет изгнать Россию со всей территории Украины. Однако, если Трамп победит на выборах, то потребует мирных переговоров, украинский президент может иметь небольшой выбор, кроме как согласиться.

Оккупация 140 квадратных километров территории России усиливает переговорную позицию Зеленского. Украина может попытаться захватить АЭС в Курске как разменную монету для обмена с оккупированной Россией АЭС в Запорожье.

«Россия считает себя великой державой. Но великие державы не теряют территории. Если вы теряете территорию, вы не являетесь великой державой», - считает научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков.

Вызов для Украины заключается в том, что удержание территории в Курской области может оказаться дорогостоящим, поскольку Россия спешит с подкреплениями. Кошмаром для Киева было бы, если бы ее элитные войска попали там в окружение.

«Я надеюсь, что они не попытаются удержаться. Потому что тогда их бы разбили, и это была бы пиррова победа», - сказал Джон Форман, бывший британский военный атташе в Москве.

На фоне непроверенных сообщений о том, что украинские военные роют укрепления в Курске, некоторые военные аналитики сомневаются в логике расширения линии фронта.

«Все, что удлиняет линию фронта и разрежает силы, не играет в пользу украинских сил», - добавил Сэвилл.

Отвлечь российские войска

Россия неуклонно продвигается к Покровску, гарнизону Донецка, в битве, за который с тревогой наблюдают союзники Украины. Чтобы смягчить давление на Покровск, главком Александр Сырский, возможно, сделал ставку на то, что асимметричная атака на слабо защищенный участок границы может заставить Россию передислоцировать свои войска.

«Россияне ползут вперед на Донбассе. Для украинцев это очень мрачно. Но есть небольшие признаки того, что скорость атак замедлилась в последние дни», - сообщил источник в минобороны Британии.

Появляется все больше доказательств того, что опытные украинские войска возглавляют вторжение в Россию. Учитывая схему предыдущих рейдов на территорию РФ, которые были короткими и с легким вооружением, Путин, возможно, предположил, что вторжение было трюком, направленным на отвод войск с Донбасса.

Однако украинские генералы не отвели свои войска и закрепили свои достижения, а не продолжили блицкриг в направлении города Курск. Возможно, Путину придется отвлечь собственные закаленные войска с Донбасса, чтобы выбить их.

«Чтобы диверсия сработала, нам нужно остаться там и консолидироваться. Нам нужно сделать это заметным, более обоснованным. Это еще одна причина, почему мы не продвигаемся так быстро», - сказал Белесков.

Новый стиль ведения войны

С помощью серии ловких контратак Украина так же отбивалась от неуклюжих колонн российской тяжелой бронетехники в течение первого года вторжения.

С тех пор война зашла в тупик, и маневр был ограничен, в пользу российской армии, которая понесла более полумиллиона потерь и все еще может продвигаться.

«Украине ни в коем случае не стоит лезть в свободный бой с Россией, потому что она проиграет. Украинцы должны применить лучшую тактику и моральный дух, чтобы компенсировать численное преимущество», - сказал Форман.

Украина впервые после харьковского контрнаступления осенью 2022 года застала Россию врасплох. Вторжение под Курск могло бы стать шаблоном для нового стиля войны, такого, который будет больше способствовать Украине, чем ужасные потери последних шести месяцев на Донбассе.

«Речь идет об инициативе. Россияне совершили огромную ошибку, считая, что ничего не произойдет. Они просчитались. Вы читали неприятный сюрприз на лице Путина на прошлой неделе. Он точно не доволен. Он разъярен», - сказал Белесков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com