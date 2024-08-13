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Стало известно, сколько белорусов считает себя верующими

  • 13.08.2024, 8:59
Стало известно, сколько белорусов считает себя верующими

Многие затруднились ответить на этот вопрос.

Согласно социсследованию, проведенному в Беларуси в июле 2024 гола, верят в Бога 55,6% респондентов. Затруднились ответить на этот вопрос однозначно 24,3% респондентов. Верят в сверхъестественные силы 6,6% опрошенных. Не считают себя верующими 12,4% опрошенных.

На вопрос «Религия для вас — это прежде всего…» 27,5% респондентов ответили «способ общения с Богом, высшими силами».

Ответ «утешение в трудную минуту» дали 25,5% опрошенных.

Религию наследием предков, традициями, помогающими поддерживать связь с родной культурой, считают 24,2%.

Тем, что объединяет людей, считают религию 20% опрошенных, способом понимания мира, источником ответов на вопросы о смысле жизни — 14,6%, источником нравственных ориентиров — 13,9%.

Считают, что религия — пережиток предрассудков, стереотипов, мифических представлений о мире — 7,7% респондентов, тем, что разъединяет общество, — 2,1%.

Большинство из опрошенных — 73% — считают себя православными, 9,5% — католиками, протестантами — 0,7%. К мусульманам себя относят 0,3%, к иудеям — 2,2%.

Ни к какой религии себя не относят 14,3% опрошенных.

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