Скабеева в прямом эфире похвалила бойца ВСУ за уничтожение россиян 13.08.2024, 9:15

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Пропагандистка опозорилась.

Пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз оконфузилась в своей программе на РосТВ «60 минут». На этот раз она заставила россиян радоваться смертям их оккупантов.

Скабеева показала видео ликвидации российских захватчиков бойцами ВСУ, которое было снято в районе села Урожайное еще в прошлом году. Но пропагандистка выдали это за убийство украинских защитников.

Она заявила, как будто российские морпехи штурмуют окопы украинских бойцов на запорожском направлении.

«Блиндаж украинских формирований пару бойцов зачищает как по учебнику, забрасывая позиции гранатами и простреливая слепые зоны короткими очередями», – рассказала Скабеева.

Позже оказалось, что эти кадры штурма позиций оккупантов и грамотной зачистки врага принадлежат ВСУ. И это резонансное видео еще год назад облетело сеть.

А автором видео является оператор 73-го морского центра Сил специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого с позывным «Дикий». Это он лично ликвидировал тех четырех оккупантов.

Группа ССО тогда зашла в окопы врага на юге Украины и уничтожала захватчиков в близком контакте, прямо на их позициях.

А видео с рассказом «Дикого» об этом штурме обнародовал еще в июне 2023 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Видео можно посмотреть тут

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