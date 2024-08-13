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«Скоро под Витебском акулы и крокодилы появятся»

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  • 13.08.2024, 9:24
  • 4,362
«Скоро под Витебском акулы и крокодилы появятся»

Медуз в Западной Двине сняли на видео.

Белорус снял на видео медуз, которых обнаружил в Западной Двине под Витебском. Роликом с необычными для белорусских широт животными он поделился в TikTok, пишет «Телеграф».

«Западная Двина. Кто в курсе, что это такое? Целая стая и похоже на медуз», — спросил аудиторию автор видеоролика.

@.bakannnn1111 #рыбалканаквок ♬ оригинальный звук - bakannnn1111

Многие пользователи соцсети удивились увиденному вместе с автором и отметили, что подобного ранее не видели.

«Медузы в Беларуси? Первый раз вижу», — высказалась одна из пользовательниц под видео.

«Прикол, конечно, только медуз нам в Беларуси еще не хватает», — удивилась другая.

«Ну я и дракону уже вряд ли удивлюсь», — написал еще один комментатор.

«Скоро акулы и крокодилы появятся», — предположил еще кто-то

«Это пресноводная медуза, амазонская медуза, вид Craspedacusta sowerbii. Изменение климата идет семимильными шагами», — высказался один из комментаторов.

Стоит отметить, что пресноводных медуз замечали в Беларуси и ранее. Так, вид, именуемый краскедапуста соверби, чьей родиной является река Амазонка в Южной Америке, был обнаружен в гребном канале в Бресте в 2018 году.

Комментарий по этому поводу тогда давал заместитель директора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик. По его мнению, медузы могли попасть в белорусский водоем самыми разными способами, начиная от присыхания особи к лодке кочующих спортсменов и заканчивая проделками аквариумистов.

Также ученый подчеркнул, что такой вид медуз не несет опасностей. Более того, их присутствие говорит о чистоте водоема. Там, где живут такие медузы, мало водорослей и почти нет кишечных палочек. Тем не менее, как могли появиться медузы в Витебской области, неясно.

«Западная Двина входит в Балтийское море. Вот поэтому у нас в стране и медузы. Плюс медузы могут жить в пресной воде и при повышении температуры», — высказал свое предположение один из комментаторов.

«Глобальное потепление делает свое дело», — резюмировал еще один пользователь.

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