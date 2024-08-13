закрыть
13 августа 2024, вторник, 10:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Израиль привел войска в состояние повышенной боевой готовности

  • 13.08.2024, 9:49
  • 2,290
WSJ: Израиль привел войска в состояние повышенной боевой готовности

ЦАХАЛ заявил, что нападение Ирана неизбежно.

Армия обороны Израиля привела силы в состояние повышенной боевой готовности. В ЦАХАЛ заявили, что готовы к потенциальному нападению со стороны Ирана или террористической организации «Хезболла» в Ливане.

При этом никаких изменений в правилах поведения в чрезвычайных ситуациях для гражданского населения не произошло. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам представителя Армии обороны Израиля контр-адмирала Даниэля Хагари, нападение Ирана на Израиль неизбежно. Он подчеркнул, что военные находятся в состоянии «повышенной готовности» к потенциальному нападению.

«В последние дни мы следим за нашими врагами и развитием событий на Ближнем Востоке, особенно за «Хезболлой» и Ираном», – заявил Хагари.

Военно-воздушные силы Израиля усилили патрулирование над Ливаном для обнаружения и перехвата угроз. В ЦАХАЛ отметили, что серьезно относятся к заявлениям врагов и поэтому готовятся на самом высоком уровне как к обороне, так и к наступлению.

Израильские военные подчеркнули, что армия не даст врагам Израиля разведывательного или оперативного преимущества. Израиль впервые в этом месяце установил высокий уровень готовности для своих военных после того, как стал свидетелем подготовки Ирана и «Хезболлы» к проведению атак.

Напомним, обновленная оценка израильской разведки свидетельствует, что (Иран готов напрямую атаковать Израиль https://charter97.org/ru/news/2024/8/13/606536/). Вероятно, это произойдет в течение нескольких ближайших дней.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников