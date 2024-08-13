WSJ: Израиль привел войска в состояние повышенной боевой готовности 13.08.2024, 9:49

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ЦАХАЛ заявил, что нападение Ирана неизбежно.

Армия обороны Израиля привела силы в состояние повышенной боевой готовности. В ЦАХАЛ заявили, что готовы к потенциальному нападению со стороны Ирана или террористической организации «Хезболла» в Ливане.

При этом никаких изменений в правилах поведения в чрезвычайных ситуациях для гражданского населения не произошло. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам представителя Армии обороны Израиля контр-адмирала Даниэля Хагари, нападение Ирана на Израиль неизбежно. Он подчеркнул, что военные находятся в состоянии «повышенной готовности» к потенциальному нападению.

«В последние дни мы следим за нашими врагами и развитием событий на Ближнем Востоке, особенно за «Хезболлой» и Ираном», – заявил Хагари.

Военно-воздушные силы Израиля усилили патрулирование над Ливаном для обнаружения и перехвата угроз. В ЦАХАЛ отметили, что серьезно относятся к заявлениям врагов и поэтому готовятся на самом высоком уровне как к обороне, так и к наступлению.

Израильские военные подчеркнули, что армия не даст врагам Израиля разведывательного или оперативного преимущества. Израиль впервые в этом месяце установил высокий уровень готовности для своих военных после того, как стал свидетелем подготовки Ирана и «Хезболлы» к проведению атак.

Напомним, обновленная оценка израильской разведки свидетельствует, что (Иран готов напрямую атаковать Израиль https://charter97.org/ru/news/2024/8/13/606536/). Вероятно, это произойдет в течение нескольких ближайших дней.

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