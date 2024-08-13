«Меня предупреждали, что тут открылся «филиал ада» 13.08.2024, 9:48

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Белорусы — об очередях на границе с Польшей и Литвой.

В пик туристического сезона белорусы вынуждены сутками стоять на границе, чтобы попасть в Польшу или Литву. Едут как на автобусах, так и на своих автомобилях. Сколько времени придется провести в очереди, предугадать сложно.

Путешественники советуют выезжать за сутки, чтобы не опоздать на самолет, а также запасаться едой и водой, пишет ex-press.by.

Беларусь-Польша

Белoруска Лена ехала на рейсовом автобусе домой из Минска в Польшу, где живет не первый год. В пути провела 54 часа:

— Мы очень долго стояли в очереди. Если едешь туристическим автобусом, то нужно закладывать больше суток на границу. Нам еще повезло, что не было жары.

Но вообще условия не самые хорошие. Вроде и стоят бесплатные биотуалеты, но они настолько вонючие, что лучше воcпользоваться платным, он хоть чистый. Стоят ларьки с едой типа блинчиков, хот-догов, водой и напитками. Это, конечно, спасло ситуацию. Я так долго стоять не планировала, еды много не брала с собой.

Теперь нельзя практически ничего вывозить: ни сигарет, ни крепкий алкоголь. Это ввели недавно, и я не знала. Везла литр виски. Поэтому мы удачно начали его пить, и было веселее.

Ольга также ехала из Беларуси в Польшу. Девушке повезло больше: всего в пути она провела около 17 часов. Белoруска ехала во Вроцлав:

— Мы ехали автобусом через Брест-Тересполь. В Брест приехали самостоятельно, автобуса на границе в тот день (пятница) не было, поэтому мы купили билеты на ближайший автобус в Бресте. Справились за относительно короткое время — 11 часов на границе.

Лера вместе с парнем ехала на машине в Варшаву. На границе и в зоне ожидания пара провела больше суток — 29 часов:

— Я представить не могла масштабы этой трагедии. Конечно, подруги меня предупреждали, что сейчас тут открылся "филиал ада". Мы оказались неподготовленными абсолютно. Не взяли с собой еды, воды. Все, что было в запасах, уничтожили еще до границы. Это было глупо. Нужно было собрать с собой нормальные перекусы. Но мы не подумали, надеялись на удачу. Но тут это не работает. Машин — море просто, все идет так медленно, что от ожидания начинаешь выть.

В специальном чате люди на границе также считают часы, проведенные на границе и в пути:

— Приехали на польскую границу 02.08 около 22.00. Выехали с белoрусской границы 03.08 в 8.30. Итого 10,5 часов две границы. На границе наш автобус был шестой в очереди.

Беларусь-Литва

— На белoрусской границе одна пассажирка нашего автобуса вдруг узнала, что, оказывается, на границе задержки, и подняла панику, так как у нее самолет в 4 утра, — рассказывает молодой человек. — Она просила, чтобы ее пересадили в другой автобус, на что водитель сказал: сколько пассажиров он ввез на границу, с таким же количеством должен и выехать. Также просились в наш автобус две женщины из автобуса, который с 14 часов ехал, и получили отказ по той же причине.

Не знаю, может девушка с ними поменялась как-то, но по приезде в Литву ее с нами не было. Всем удачных поездок!

Другая белoруска ехала автобусом Eurolines на 19.00 из Минска в Литву. По ее словам, на границе было два автобуса перед ними. На белoрусской границе багаж не смотрели, лишь спросили, есть ли что декларировать.

Около двух часов ждали, чтобы заехать к литовцам, еще пропустили перед собой один автобус, так как он выехал из Минска в 14 часов и в полночь еще был на границе из-за проблем у одного из пассажиров.

— Все было чинно, проверял только один сотрудник, в вещах не копался. Интересовался, есть ли еда, алкоголь табак, если говорили, что нет, то смотрел на ваш открытый на столе багаж и предлагал закрывать и продолжать путь, — рассказывает другая собеседница о досмотре.

В итоге в аэропорту Вильнюса были в 2.40. Все прошло спокойно и тихо, а долго, по мнению белoруски, лишь из-за ожидания других автобусов и из-за того, что в пункте пропуска работает один человек.

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