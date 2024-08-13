закрыть
13 августа 2024, вторник, 10:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Меня предупреждали, что тут открылся «филиал ада»

  • 13.08.2024, 9:48
  • 3,680
«Меня предупреждали, что тут открылся «филиал ада»

Белорусы — об очередях на границе с Польшей и Литвой.

В пик туристического сезона белорусы вынуждены сутками стоять на границе, чтобы попасть в Польшу или Литву. Едут как на автобусах, так и на своих автомобилях. Сколько времени придется провести в очереди, предугадать сложно.

Путешественники советуют выезжать за сутки, чтобы не опоздать на самолет, а также запасаться едой и водой, пишет ex-press.by.

Беларусь-Польша

Белoруска Лена ехала на рейсовом автобусе домой из Минска в Польшу, где живет не первый год. В пути провела 54 часа:

— Мы очень долго стояли в очереди. Если едешь туристическим автобусом, то нужно закладывать больше суток на границу. Нам еще повезло, что не было жары.

Но вообще условия не самые хорошие. Вроде и стоят бесплатные биотуалеты, но они настолько вонючие, что лучше воcпользоваться платным, он хоть чистый. Стоят ларьки с едой типа блинчиков, хот-догов, водой и напитками. Это, конечно, спасло ситуацию. Я так долго стоять не планировала, еды много не брала с собой.

Теперь нельзя практически ничего вывозить: ни сигарет, ни крепкий алкоголь. Это ввели недавно, и я не знала. Везла литр виски. Поэтому мы удачно начали его пить, и было веселее.

Ольга также ехала из Беларуси в Польшу. Девушке повезло больше: всего в пути она провела около 17 часов. Белoруска ехала во Вроцлав:

— Мы ехали автобусом через Брест-Тересполь. В Брест приехали самостоятельно, автобуса на границе в тот день (пятница) не было, поэтому мы купили билеты на ближайший автобус в Бресте. Справились за относительно короткое время — 11 часов на границе.

Лера вместе с парнем ехала на машине в Варшаву. На границе и в зоне ожидания пара провела больше суток — 29 часов:

— Я представить не могла масштабы этой трагедии. Конечно, подруги меня предупреждали, что сейчас тут открылся "филиал ада". Мы оказались неподготовленными абсолютно. Не взяли с собой еды, воды. Все, что было в запасах, уничтожили еще до границы. Это было глупо. Нужно было собрать с собой нормальные перекусы. Но мы не подумали, надеялись на удачу. Но тут это не работает. Машин — море просто, все идет так медленно, что от ожидания начинаешь выть.

В специальном чате люди на границе также считают часы, проведенные на границе и в пути:

— Приехали на польскую границу 02.08 около 22.00. Выехали с белoрусской границы 03.08 в 8.30. Итого 10,5 часов две границы. На границе наш автобус был шестой в очереди.

Беларусь-Литва

— На белoрусской границе одна пассажирка нашего автобуса вдруг узнала, что, оказывается, на границе задержки, и подняла панику, так как у нее самолет в 4 утра, — рассказывает молодой человек. — Она просила, чтобы ее пересадили в другой автобус, на что водитель сказал: сколько пассажиров он ввез на границу, с таким же количеством должен и выехать. Также просились в наш автобус две женщины из автобуса, который с 14 часов ехал, и получили отказ по той же причине.

Не знаю, может девушка с ними поменялась как-то, но по приезде в Литву ее с нами не было. Всем удачных поездок!

Другая белoруска ехала автобусом Eurolines на 19.00 из Минска в Литву. По ее словам, на границе было два автобуса перед ними. На белoрусской границе багаж не смотрели, лишь спросили, есть ли что декларировать.

Около двух часов ждали, чтобы заехать к литовцам, еще пропустили перед собой один автобус, так как он выехал из Минска в 14 часов и в полночь еще был на границе из-за проблем у одного из пассажиров.

— Все было чинно, проверял только один сотрудник, в вещах не копался. Интересовался, есть ли еда, алкоголь табак, если говорили, что нет, то смотрел на ваш открытый на столе багаж и предлагал закрывать и продолжать путь, — рассказывает другая собеседница о досмотре.

В итоге в аэропорту Вильнюса были в 2.40. Все прошло спокойно и тихо, а долго, по мнению белoруски, лишь из-за ожидания других автобусов и из-за того, что в пункте пропуска работает один человек.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников