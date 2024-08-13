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«Это не может остановить двух женщин, мечтающих увидеть интересный город»

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  • 13.08.2024, 9:50
  • 2,048
«Это не может остановить двух женщин, мечтающих увидеть интересный город»

Белоруски рассказали, как можно бюджетно отдохнуть в Испании.

Бюджетно отдыхать в современных реалиях достаточно сложно. Но возможно. Наталья и Оксана в мае провели 9 дней в солнечной Испании ирассказали свою историю onliner.by.

Начнем с того, что в этом году у нас были шенгенские визы, которые мы получили через немецкое посольство. Записывались мы еще в 2022 году и довольно долго ждали своей очереди, зато получили двухлетний шенген. Скоро подойдет очередь к новому посещению посольства.

Когда выбирали, куда поехать, мониторили рассылку лоукостера WizzAir. Когда увидели скидки на Барселону (а даты и время перелетов были максимально удобными для нас), купили билеты буквально в течение 10 минут. И только потом стали обдумывать план поездки.

Нашли жилье в местной группе в Facebook

Естественно, столкнулись с определенными трудностями. На популярных сервисах бронирования жилья приемлемых вариантов попросту не было. Даже койка в общем хостеле для мужчин и женщин стоила от 80 евро за ночь на двоих. Но это не может остановить двух женщин, мечтающих увидеть интересный город и уже купивших билеты на самолет.

В итоге мы нашли пару местных групп в Facebook, задали несколько вопросов и увидели прекрасный вариант. Это была 3-комнатная квартира в 15 минутах от моря и 5 минутах ходьбы от красной ветки линии метро. У нас, правда, попросили перевести предоплату за одни сутки на какую-то российскую карту. Мы это сделали и вплоть до заезда мучились — будет у нас жилье или нет. Все оказалось хорошо. Так что не бойтесь задавать вопросы, искать разные варианты и верить людям.

Поскольку поездка планировалась на троих, а полетели только двое, жилье оказалось самым существенным пунктом в списке расходов.

В аэропорт Вильнюса мы выехали за сутки до рейса. Доехали достаточно быстро. Погуляли по городу, выспались в недорогом отеле и на обычном автобусе за 1 евро доехали до аэропорта. В дороге изучали карту достопримечательностей Барселоны, разбирались со схемой общественного транспорта. Там все интуитивно понятно, поэтому из аэропорта в другой конец города мы добрались без проблем.

Заселились в обычную бюджетную квартиру. При этом у каждой из нас была отдельная комната, а кухня оказалась укомплектована всей необходимой посудой/холодильником/кофемашиной. У нас было все, что нужно для длительного проживания.

Посмотрели многие достопримечательности бесплатно

Я уже не первый раз в Барселоне, но этот город все равно впечатляет. Невероятные шедевры Антонио Гауди можно рассматривать часами. Но наслаждаться ими лучше в 6 утра, когда еще не так много людей, что мы и делали. Но и ложились в итоге рано, поэтому ночной жизни этого города мы не ощутили. Вернемся за этим в следующий раз.

Зато мы повалялись на пляже, довольно много купались и даже обгорели. В целом пляжи оставили хорошее впечатление. В пляжном квартале Барселонетта много кафе и разных спортивных активностей (волейбол, пляжный футбол, йога, зумба). Мы жили в районе Безос Мар — и там на пляжах не так многолюдно, море чистое, мусора нет.

Естественно, мы посетили многие популярные туристические места. Обязателен к посещению храм Святого Семейства. Вход туда платный, туристов очень много в любое время года, билеты в мае надо было покупать минимум за неделю до посещения. Поделимся лайфхаком, которым мы реально воспользовались.

Каждое воскресенье в этом храме проходит месса для верующих. Двери открываются в 08:30. Придя к семи утра к Саграда Фамилия, мы увидели огромную очередь! Подумали, что внутрь не попадем, и пошли гулять по пустынным окрестностям. Обошли вокруг храма, наделали тысячу красивых фотографий и оказались волею судьбы в конце этого потока людей. Поток двинулся — и мы вместе с ним. Пропуск в храм был правильно организован, людей разделяли на несколько веток. Толпы не чувствовалось. Впечатлений от посещения храма и невероятной службы с оперными пениями у нас осталось очень много.

Также в Барселоне очень много музеев и картинных галерей. В определенные дни недели их можно посетить бесплатно. Естественно, мы пользовались данной возможностью.

На поезде мы ездили в монастырь на гору Монсеррат, где провели весь день. Эмоции переполняли. Также пешком ходили на гору Тибидабо и на холм Монтжуик. Посетили какое-то неимоверное количество парков и храмов. Долго рассматривали картины в музее Пикассо, где собрана самая обширная коллекция его ранних работ.

Ели на рынке и в бюджетных кафе

Питались мы в основном в недорогих кафе. Ели как на рынке La Boqueria, так и в приличных ресторанах испанской кухни. Испанская тортилья в кафе стоит 10—12 евро, и нам хватало ее на двоих. За огромную паэлью с морепродуктами в неплохом ресторанчике мы заплатили 27 евро.

Иногда мы закупались продуктами и готовили сами. Поскольку понятие «суп» в Испании отсутствует, то однажды мы даже купили курицу в разделке и сварили бульон. Курица стоила 2,61 евро за четыре бедра. Фрукты ели каждый день. Испанские апельсины очень вкусные и стоили около 0,8—1 евро за килограмм. Покупали оливки-маслины разного посола на развес.

В итоге нам оказалось мало восьми дней. Думаем, когда-нибудь обязательно вернемся за приключениями.

Бюджет был общий, поэтому расходы указываю на двоих:

Автобус Минск — Вильнюс — Минск — 146 евро.

Ночевка в Вильнюсе — 40 евро.

Прямой перелет Вильнюс — Барселона — Вильнюс — 208 евро.

Жилье на 8 ночей — 500 евро.

Транспорт в городе, фуникулер на Монсеррат — около 100 евро.

Еда (кафе и магазины) — около 200 евро.

Развлечения (музеи, храмы, парки) — 140 евро.

Итого: 1334 евро на двоих. Считаем, что 9-дневная поездка в Барселону получилась достаточно бюджетной.

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