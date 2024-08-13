Российские военкоры поймали на лжи командира «Ахмата» Апти Алаудинова 13.08.2024, 10:13

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Россия стремительно теряет территории в Курской области.

Россия теряет территории в Курской области, почти 30 населенных пунктов уже под контролем ВСУ. 11 августа в Сети начала появляться информация о том, что ВСУ взяли под контроль Гордеевку и зашли в Мартыновку.

Об этом сообщал в Telegram-канале российский военкор Юрий Подоляка, пишет dialog.ua.

Информацию уточнили в еще одном пропагандистском канале «Два майора», подчеркнув, что в населенный пункт вошли не менее 7 единиц военной техники с личным составом.

Вышеуказанные данные можно считать опровержением слов командира спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинова, которые ранее утверждал, что «кадыровцы» контролируют Мартыновку. Росвоенкоры называют бои тяжелыми. Алаудинов после заявлений российских военкоров попытался оправдаться, 12 августа заявив, что в Мартыновке якобы уничтожены «танк, 7 БТР, 13 ББМ и огромное количество личного состава».

Напомним, Мартыновка отображена на карте боев, которую губернатор Курской области Алексей Смирнов продемонстрировал Владимиру Путину во время доклада. Ранее, 12 августа, ВСУ опубликовали видео поездки по Судже на бронетехнике, показав, что город находится под контролем.

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