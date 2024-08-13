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Лукашенко отправил белорусских ракетчиков и артиллеристов в Россию

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  • 13.08.2024, 10:11
  • 3,058
Лукашенко отправил белорусских ракетчиков и артиллеристов в Россию

Для «отработки вопросов боевого применения».

Пресс-служба Минобороны утром 13 августа сообщила, что подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси убывают на полигон в Россию.

В сообщении говорится, что военные будут заниматься «отработкой вопросов боевого применения».

«В ходе полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня состоящих на вооружении Вооруженных сил Беларуси», — написало ведомство.

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