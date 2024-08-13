Стало известно, кого из «тунеядцев» в Беларуси отправляют на «сутки»
- 13.08.2024, 10:25
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В милиции рассказали о методах «профилактики».
В Ивановском РОВД Брестской области рассказали, какие методы профилактики применяют в борьбе с «тунеядцами». Так, среди прочего их могут наказать административным арестом, то есть отправить на сутки в камеру. Правоохранители пояснили, в каком случае.
По словам начальника Ивановского РОВД – начальника милиции общественной безопасности майора милиции Дмитрия Протасевича, у правоохранителей есть «множество рычагов воздействия на трудоспособных неработающих граждан», которые состоят на учете в органах внутренних дел.
Как передал портал Ивановского района Янов.by, для таких граждан каждый месяц в районном отделе внутренних дел вместе с управлением по труду, занятости и социальной защите Ивановского райисполкома проводят ярмарки вакансий, где помогают неработающим трудоустроиться.
Тунеядцы, которые не явились без уважительной причины «для участия в профилактических мероприятиях» (это, конечно, не только ярмарки вакансий) по требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, могут получить штраф в размере от двух до ста базовых величин (от 80 до 4000 рулей), согласно ст. 24.3 КоАП. Их также могут отправить на общественные работы или на сутки в камеру.
Как пояснил начальник Ивановского РОВД Дмитрий Протасевич, таких граждан вызывают на эти «профилактические мероприятия» на основании закона «Об основах деятельности по профилактике правонарушений».
В милиции дополнили, что к гражданам, которых регулярно привлекают к ответственности за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, применяют меры, предусмотренные законом «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них».
Так, за семь месяцев 2024 года ОВД Ивановского райисполкома отправил в ЛТП 23 жителей, из них 20 были неработающими.