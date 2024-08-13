NYT: Россия зашаталась на собственной земле 13.08.2024, 10:31

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Украинское наступление в Курской области может стать переломом в войне.

От российского пограничного поста остались только руины, бродячие собаки и брошенные таможенные декларации. Россияне поспешно сбежали из него под давлением украинских войск, которые наступали.

Как пишет The New York Times, украинская бронетехника беспрепятственно прорвала границу, прикрывая поток пехоты. Крупнейшее иностранное вторжение в Россию со времен Второй мировой войны продолжается.

Для Украины много рисков

На контрольно-пропускном пункте украинский военный, который стоял на обочине, помахал силам, которые проезжали мимо. Зато несколько дней назад начальник Генштаба России заявил, что атака была отбита. На границе разбросаны обломки проигранной битвы: остатки россиян, пулевые гильзы и сброшенные бронежилеты.

Переход на российскую землю был важным моментом для Украины в ее войне с Россией. В течение первого месяца войны Украина действительно нанесла ответный удар вертолетным штурмом через границу и регулярно бомбила российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы с помощью беспилотников. Два меньших предыдущих вторжения в Россию групп российских эмигрантов при поддержке украинской армии закончились быстрым отступлением.

Но до прошлой недели украинские войска не вторгались в Россию. ВСУ легко прорезали слабо защищенную границу, продвинувшись на десятки км в глубь России и изменив историю войны после мрачного года. Захвачено два десятка населенных пунктов.

«Я рад ехать на танке в Россию, и это лучше, чем они ехали танками в нашу страну», - сказал один украинский военный.

Не вся техника выдержала. Журналисты видели, как бортовые платформы тянули в Украину поврежденные MaxxPro. По обе стороны несколько домов разрушены российскими авиационными бомбами, что свидетельствует о жестоких воздушных атаках. Там, где дорога проходила по высокой открытой равнине, со всех сторон поднимались клубы дыма.

«Для Украины много рисков. Наступление имеет целью заставить Россию отвлечь войска от ожесточенной борьбы на восточном Донбассе, чего до сих пор не произошло, и получить рычаг влияния на мирных переговорах, хотя они не запланированы. Вопрос, сможет ли Украина удерживать российскую землю достаточно долго для достижения этих стратегических целей, остается открытым», - пишет издание.

Поворот в войне

Владимир Путин пообещал, что нападение не смягчит его позицию на переговорах. Силы РФ продолжали наносить удары по украинским силам на востоке, хоть россияне и отбивают наступление на Курскую область. Но украинские бронеколонны, идущие на Россию, являются выдающимся поворотом в войне.

Украинские войска прорвали границу во вторник в результате внезапной атаки, которая началась с разминирования путей. За ними шла бронетехника, пробивая тонкую оборону молодых солдат срочной службы и пограничников.

Нападение на пограничную заставу «Суджа» оставило ужасную сцену руин всего в нескольких сотнях км к югу от Москвы. ВСУ зашли на территорию России на несколько десятков км.

В понедельник около десятка украинских военных в хирургических масках ругались, извлекая мертвых российских солдат, закрывая их в мешки для трупов. Застава явно не была готова к танковому и артиллерийскому штурму.

Украина готовилась тайно. Густая летняя листва в дубово-кленовых лесах прятала тяжелую технику. Вымышленные учения скрывали передвижения войск. Солдаты разошлись и ночевали в заброшенных домах.

Лишь в последний момент, по словам заместителя командира украинской бригады, даже старшим офицерам сообщили о наступлении. Командир, который попросил назвать его фамилию и звание, подполковник Артем сообщил, что вызвал подчиненных офицеров на совещание на обочину в лесу для объявления о наступлении. Это было за три дня до операции. Рядовые солдаты узнали только накануне.

«Идея о том, что мы действительно зайдем на территорию России, казалась чем-то невероятным», - сказал полковник.

По его словам, был очень жесткий лимит тех, кто знал о плане нападения. И все-таки, когда новости распространялись личным составом, армия полагалась на усмотрение своих солдат. Офицеры не забирали телефоны солдат, надеясь, что они сохранят тайну.

Стратегия заключалась в том, чтобы быстро прорвать оборону на границе и маневрировать на дорогах, блокируя российские контратаки и используя преимущества холмистого ландшафта в этой части России, который перемежается болотами и озерами, что ограничивает возможности россиян двигаться по дорогам.

«Это удар по авторитету России, которая представляет себя империей-победительницей. Но мы создали буферную зону внутри этой страны», - сказал подполковник.

Секретность атаки была самой важной

В прошлом году, после того, как правительство несколько месяцев заявляло о контрнаступлении на юге Украины, которое в конце концов провалилось. Научно-исследовательский институт, связанный с Министерством обороны, изучал успешные военные операции. Эксперты нашли общую нить: молчание политического руководства способствует достижению целей. На этой неделе украинские чиновники ждали несколько дней, чтобы даже признать, что они вторглись в Россию.

«Делиться деталями, комментировать и хвастаться уместно только после завершения операции», - отметил военный эксперт украинской аналитической группы Defense Express Иван Киричевский.

На границе секретность стоила дорого. Не имея возможности предупредить жителей, Украина вынуждена была их эвакуировать после того, как Россия ответила бомбардировкой украинских приграничных сел. Украина заявила, что эвакуирует 20 000 человек.

44-летняя Наталья Вялина, воспитательница детского сада, проживающая в украинском селе Хотин, во вторник утром услышала, как по дорогам движутся гусеничные машины. В тот день ее село разбомбили. Женщина одобряла стратегию Украины, хотя и вынуждена бежать.

«Пусть они попробуют быть оккупированными, захваченными, услышать, как плачут дети в бомбоубежищах, увидеть, как страдают старики», - сказала она в приюте для переселенцев из приграничной зоны.

«Я хочу, чтобы война закончилась», - сказала Вера Простатина, 65-летняя бухгалтер на пенсии, которая вынуждена покинуть свой дом. «Но сейчас русские захватывают деревни и города. Пусть это будет для них уроком. Враг должен быть наказан. Они принесли нам войну и уничтожили наши жизни. Теперь я хочу, чтобы это закончилось для них и для нас».

В нескольких сотнях метров внутри России дорога усеяна воронками от минометов. Дорожный знак, указывающий направление поворота в сторону Украины или России, усыпан осколками. Взрывы оторвали голубой лист российского пограничного столба.

Пятна крови на полу и разбросанные бинты говорили о том, что российские солдаты в этом месте проиграли бой. Здесь Россия зашаталась на собственной земле. В зале паспортного контроля прогремел взрыв. Плоские экраны свисали с крыши на проводах. На улице на обочинах лежали рубли, не собранные украинцами.

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