закрыть
13 августа 2024, вторник, 11:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как Лукашенко превратился в больного «деда из деревни»

7
  • 13.08.2024, 10:35
  • 3,246
Как Лукашенко превратился в больного «деда из деревни»

Череда болезней и недомоганий заставила его сильно изменить свое поведение. 

Летом-2024 в выстраивании Лукашенко своего образа наблюдается перелом, пишет «Салiдарнасць».

По возвращении с саммита ШОС он публично заявил, что ему следует отдохнуть. А спустя месяц признал проблему с ногой:

– Ну иногда прихрамываю, нога болит. Не могут мне сустав отремонтировать. Ну я думаю, для президента это не так страшно: где не пройдешь, там проедешь.

Грузный и прихрамывающий Лукашенко уже, похоже и не пытается, выдавать себя за альфа-самца. Еще одно его откровенное послабление себе: на официальных мероприятиях правитель все чаще без делового костюма, одетый в стиле «дед из деревни приехал в город».

Тем не менее, Лукашенко еще пытается уверить окружающих, что в целом он чувствует себя в порядке: «Со здоровьем – тьфу-тьфу». Но болячек вылазит все больше, что неудивительно с учетом того, что через несколько недель ему исполнится 70 лет.

Еще лет десять назад было известно, что у Лукашенко сильно упало зрение и он перенес на коленных суставах две операции. При этом правитель старался никак не показывать, что имеет проблемы со здоровьем.

Однако череда болезней и недомоганий в последний годы заставила его сильно изменить свое поведение. 

Летом 2020-го Лукашенко, называвший коронавирус «психозом», впервые переболел Covid-19 и, судя по его публичным выступлениям, в непростой форме. Через полтора года он сообщил, что переболел ковидом второй раз.

В мае 2023-го Лукашенко было так плохо, что на параде в Москве он появился с перебинтованной рукой и едва передвигался. После исчезновения на некоторое время правитель сообщил, что переболел аденовирусом.

В конце того же года Лукашенко начал проводить совещания шепотом и с трясущейся головой. В начале этого года правитель рассказал об очередном несчастье: «Рубил дрова, упала колодка килограмм 80 на ступню, отек такой».

С тех пор перестало быть секретом, что правителя за последние годы сильно подкосило в плане здоровья: он прихрамывает, имеет лишний вес, не справляется с тремором и плохо видит. Его исчезновения на несколько дней уже не удивляют.

Но что дальше? Как Лукашенко собирается вести себя с учетом ухудшающегося здоровья?

В прошлом он обещал, что в случае немощи уйдет с поста главы государства. Но из того же высказывания сегодня можно понять, что Лукашенко на самом деле так не поступит:

— Если я не смогу работать и буду в своем уме... Понимаете, я немощный человек, но голова «соображает». Я уйду в отставку сам. То есть, если я по состоянию здоровья не смогу. И второе – если народ проголосует за другого.

Белорусы проголосовали за другую, но Лукашенко не ушел, поэтому очевидно, что и состояние здоровья не заставит его отказаться от власти. Тем более, что он живет мечтой прожить еще достаточно много лет.

В прошлом Лукашенко заявлял: «Думаю, что как минимум лет под 90 с лишним не умру».

Откуда в голове правителя такая большая цифра? Возможно, в тот момент он учитывал свое хорошее состояние здоровья и продолжительность жизни родственников.

Правда, на днях – таки заговорил о вечности. 10 августа во время общения с массовкой в агрогородке Городище Лукашенко из толпы «попросили» участвовать в президентских выборах в 2025 году. Ответ бессменного правителя звучал так:

– Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому, я вас избаловал немножко, что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее… Ну, всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все. Вы посмотрите, молодые люди растут, готовим.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников