Как Лукашенко превратился в больного «деда из деревни» 7 13.08.2024, 10:35

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Череда болезней и недомоганий заставила его сильно изменить свое поведение.

Летом-2024 в выстраивании Лукашенко своего образа наблюдается перелом, пишет «Салiдарнасць».

По возвращении с саммита ШОС он публично заявил, что ему следует отдохнуть. А спустя месяц признал проблему с ногой:

– Ну иногда прихрамываю, нога болит. Не могут мне сустав отремонтировать. Ну я думаю, для президента это не так страшно: где не пройдешь, там проедешь.

Грузный и прихрамывающий Лукашенко уже, похоже и не пытается, выдавать себя за альфа-самца. Еще одно его откровенное послабление себе: на официальных мероприятиях правитель все чаще без делового костюма, одетый в стиле «дед из деревни приехал в город».

Тем не менее, Лукашенко еще пытается уверить окружающих, что в целом он чувствует себя в порядке: «Со здоровьем – тьфу-тьфу». Но болячек вылазит все больше, что неудивительно с учетом того, что через несколько недель ему исполнится 70 лет.

Еще лет десять назад было известно, что у Лукашенко сильно упало зрение и он перенес на коленных суставах две операции. При этом правитель старался никак не показывать, что имеет проблемы со здоровьем.

Однако череда болезней и недомоганий в последний годы заставила его сильно изменить свое поведение.

Летом 2020-го Лукашенко, называвший коронавирус «психозом», впервые переболел Covid-19 и, судя по его публичным выступлениям, в непростой форме. Через полтора года он сообщил, что переболел ковидом второй раз.

В мае 2023-го Лукашенко было так плохо, что на параде в Москве он появился с перебинтованной рукой и едва передвигался. После исчезновения на некоторое время правитель сообщил, что переболел аденовирусом.

В конце того же года Лукашенко начал проводить совещания шепотом и с трясущейся головой. В начале этого года правитель рассказал об очередном несчастье: «Рубил дрова, упала колодка килограмм 80 на ступню, отек такой».

С тех пор перестало быть секретом, что правителя за последние годы сильно подкосило в плане здоровья: он прихрамывает, имеет лишний вес, не справляется с тремором и плохо видит. Его исчезновения на несколько дней уже не удивляют.

Но что дальше? Как Лукашенко собирается вести себя с учетом ухудшающегося здоровья?

В прошлом он обещал, что в случае немощи уйдет с поста главы государства. Но из того же высказывания сегодня можно понять, что Лукашенко на самом деле так не поступит:

— Если я не смогу работать и буду в своем уме... Понимаете, я немощный человек, но голова «соображает». Я уйду в отставку сам. То есть, если я по состоянию здоровья не смогу. И второе – если народ проголосует за другого.

Белорусы проголосовали за другую, но Лукашенко не ушел, поэтому очевидно, что и состояние здоровья не заставит его отказаться от власти. Тем более, что он живет мечтой прожить еще достаточно много лет.

В прошлом Лукашенко заявлял: «Думаю, что как минимум лет под 90 с лишним не умру».

Откуда в голове правителя такая большая цифра? Возможно, в тот момент он учитывал свое хорошее состояние здоровья и продолжительность жизни родственников.

Правда, на днях – таки заговорил о вечности. 10 августа во время общения с массовкой в агрогородке Городище Лукашенко из толпы «попросили» участвовать в президентских выборах в 2025 году. Ответ бессменного правителя звучал так:

– Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому, я вас избаловал немножко, что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее… Ну, всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все. Вы посмотрите, молодые люди растут, готовим.

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