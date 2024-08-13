Как Лукашенко превратился в больного «деда из деревни»7
- 13.08.2024, 10:35
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Череда болезней и недомоганий заставила его сильно изменить свое поведение.
Летом-2024 в выстраивании Лукашенко своего образа наблюдается перелом, пишет «Салiдарнасць».
По возвращении с саммита ШОС он публично заявил, что ему следует отдохнуть. А спустя месяц признал проблему с ногой:
– Ну иногда прихрамываю, нога болит. Не могут мне сустав отремонтировать. Ну я думаю, для президента это не так страшно: где не пройдешь, там проедешь.
Грузный и прихрамывающий Лукашенко уже, похоже и не пытается, выдавать себя за альфа-самца. Еще одно его откровенное послабление себе: на официальных мероприятиях правитель все чаще без делового костюма, одетый в стиле «дед из деревни приехал в город».
Тем не менее, Лукашенко еще пытается уверить окружающих, что в целом он чувствует себя в порядке: «Со здоровьем – тьфу-тьфу». Но болячек вылазит все больше, что неудивительно с учетом того, что через несколько недель ему исполнится 70 лет.
Еще лет десять назад было известно, что у Лукашенко сильно упало зрение и он перенес на коленных суставах две операции. При этом правитель старался никак не показывать, что имеет проблемы со здоровьем.
Однако череда болезней и недомоганий в последний годы заставила его сильно изменить свое поведение.
Летом 2020-го Лукашенко, называвший коронавирус «психозом», впервые переболел Covid-19 и, судя по его публичным выступлениям, в непростой форме. Через полтора года он сообщил, что переболел ковидом второй раз.
В мае 2023-го Лукашенко было так плохо, что на параде в Москве он появился с перебинтованной рукой и едва передвигался. После исчезновения на некоторое время правитель сообщил, что переболел аденовирусом.
В конце того же года Лукашенко начал проводить совещания шепотом и с трясущейся головой. В начале этого года правитель рассказал об очередном несчастье: «Рубил дрова, упала колодка килограмм 80 на ступню, отек такой».
С тех пор перестало быть секретом, что правителя за последние годы сильно подкосило в плане здоровья: он прихрамывает, имеет лишний вес, не справляется с тремором и плохо видит. Его исчезновения на несколько дней уже не удивляют.
Но что дальше? Как Лукашенко собирается вести себя с учетом ухудшающегося здоровья?
В прошлом он обещал, что в случае немощи уйдет с поста главы государства. Но из того же высказывания сегодня можно понять, что Лукашенко на самом деле так не поступит:
— Если я не смогу работать и буду в своем уме... Понимаете, я немощный человек, но голова «соображает». Я уйду в отставку сам. То есть, если я по состоянию здоровья не смогу. И второе – если народ проголосует за другого.
Белорусы проголосовали за другую, но Лукашенко не ушел, поэтому очевидно, что и состояние здоровья не заставит его отказаться от власти. Тем более, что он живет мечтой прожить еще достаточно много лет.
В прошлом Лукашенко заявлял: «Думаю, что как минимум лет под 90 с лишним не умру».
Откуда в голове правителя такая большая цифра? Возможно, в тот момент он учитывал свое хорошее состояние здоровья и продолжительность жизни родственников.
Правда, на днях – таки заговорил о вечности. 10 августа во время общения с массовкой в агрогородке Городище Лукашенко из толпы «попросили» участвовать в президентских выборах в 2025 году. Ответ бессменного правителя звучал так:
– Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому, я вас избаловал немножко, что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее… Ну, всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все. Вы посмотрите, молодые люди растут, готовим.