Пара жирных «черных лебедей» Юрий Богданов

13.08.2024, 10:38

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Когда упадет экономика РФ?

В этом году ВВП России вырастет на 3%, а реальные доходы населения растут впервые за 12 лет. И это в то время, когда в Европе, США и Китае рост меньше или вообще отсутствует. Это что, санкции не работают? Россия изобрела волшебную пилюлю и теперь непобедима?

Нет, конечно. Это работают вакханальные расходы военного времени и готовность Путина к политике «сегодня умрешь ты, а завтра я». Расходы бюджета выросли на 15% 2022 и 2023 годов, в этом году ожидается то же самое. Заказы для нужд ВС РФ, а также выплаты тем, кто записывается в оккупационную армию, наполняют экономику деньгами. Путин не ограничивается военными расходами. В июне он поднял некоторые социальные выплаты, огромные деньги тратятся на строительство – как на оккупированных территориях, так и в России.

Как еще у РФ хватит ресурсов? Хотя правительство РФ живет и финансирует дефицит за счет созданных резервов, эмиссии и кредитных инструментов, к сожалению, именно денег и источников их генерации хватит еще надолго (если ситуация будет развиваться линейно). Здесь мы все коллективно переоценили влияние западных санкций.

Однако текущая «военная экономика» РФ это в чистом виде пузырь. Экономический рост «от оборонного заказа» – мусорный. Если инфраструктура способствует экономической активности, инвестиции в образование, науку или медицину усиливают долгосрочный потенциал экономики, то сжигание ресурсов в войну ведет только к краткосрочному эффекту за счет инфляции, уменьшения резервов, роста закредитованности.

Российский товарный экспорт потерял 35% стоимости за 2 года из-за падения цен на нефть и санкционных ограничений. Кроме того, новый главный торговый партнер России – Китай – значительно сократил свое отрицательное сальдо торговли благодаря значительным дисконтам на энергоресурсы и относительно дорогому импорту из КНР.

Поэтому фактически весь угар финансируется за счет инфляции, которая вдвое больше целевого ориентира от ЦБ РФ (8,6% против 4%). Всплеск инфляции ведет к конфликту монетарной и фискальной политики – Центральный банк РФ вынужден был поднять базовую ставку с 7,5 до 18%. Чтобы снизить негативное влияние этого шага на реальную экономику и домохозяйства, правительство защищает реальный сектор – компенсирует банкам относительно низкие проценты. Но здесь ресурсов не хватает – РФ уже отказалась от программы доступной ипотеки.

Потребительские кредиты растут в темпе роста номинальной зарплаты, потому что эффект роста доходов испытывают только «приближенные к войне». Остальные вынуждены кредитоваться. Это ведет к тому, что расходы россиян на обслуживание кредитов выросли с 11% от дохода 2021 года до более 20% сейчас на фоне роста ставок потребительского кредитования.

Еще одну проблему Россия создает себе самостоятельно. Отправка людей в войну, эмиграция и военное производство ведет к дефициту кадров. 72% компаний в РФ признают, что нехватка рабочей силы существенно ограничивает их рост. Традиционно эту проблему решали мигранты. Но рост ксенофобии и поиск внутреннего неприятеля, конкуренция за рабочую силу с другими рынками ведет к уменьшению потока мигрантов и даже их оттоку.

В подтверждение тезиса о пузыре глава ЦБ Набиуллина издала свои «июльские тезисы», где буквально заявила, что «последние ресурсы экономики РФ почти исчерпаны». Не последние ресурсы для войны, а последние ресурсы для нормального функционирования. Экономика перегрета. Резервы производства и человеческих ресурсов почти полностью исчерпаны. Есть значимые трудности с экспортом: опасности вторичных санкций возросли, а Китай приостановил 80% платежей в юанях для Рф.

Тогда Набиуллина прямо сказала, что лучшее, что может сделать правительство, – обеспечить «сбалансированную и предполагаемую бюджетную политику» (без значительных расходов на войну). Но пока так не будет.

Это все совокупно делает РФ очень уязвимой для внешних раздражителей, накапливает потенциал социального недовольства, истощает потенциал для восстановления, в том числе военного потенциала. Но без пары жирных «черных лебедей» оно не упадет.

Юрий Богданов, «Фейсбук»

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