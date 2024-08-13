Старые аккумуляторы превратили в мощную систему хранения энергии 13.08.2024, 10:45

Как это удалось?

Немецкий автопроизводитель Porsche AG разработал систему накопления энергии мощностью 5 МВт из отработанных автомобильных аккумуляторов. О том, как она работает рассказало издание Interesting Еngineering.

Система была построена из использованных батарей Taycan и теперь по окончании срока службы используются в качестве стационарной системы хранения энергии. Она состоит из 4400 отдельных аккумуляторных модулей, может работать с перегрузкой до 20% и рассчитана на срок службы более 10 лет. По словам компании, отдельные аккумуляторные модули при необходимости можно заменять. Система разделена на 4 части, каждая из которых подключена к инвертору и трансформатору.

Данные мощности по хранению электроэнергии используются на заводе в Лейпциге (Германия). В компании решили, что будет логично использовать аккумуляторы от предсерийных автомобилей Taycan вместо того, чтобы перерабатывать их. В будущем подобные системы установят на другие предприятия Porsche.

Электроэнергия для системы хранения частично вырабатывается собственными солнечными системами завода с пиковой мощностью 9,4 мВт. При возникновении пиковых нагрузок система помогает их снизить. Такое «сглаживание» пиковых нагрузок становится все более важным для крупных предприятий, поскольку ограниченные пиковые нагрузки не только снижают плату за электроэнергию, но в идеале также могут снизить потребность в расширении восходящих сетей.

В Porsche заявили, что к концу года стационарная аккумуляторная система хранения будет интегрирована в балансирующий энергетический рынок во всех товарных формах. Помимо снижения пиковых нагрузок, она способна работать в качестве стабилизатора для основных распределительных сетей.

Компания продемонстрировала на практике, как можно разумно снабжать автозавод энергией и расширить адаптируемую энергосистему.

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