В Беларуси будет действовать российская автостраховка

В Беларуси будет действовать российская автостраховка4
- 13.08.2024, 10:48
Уже с 1 октября.
Действие полиса ОСАГО, выданного в России, будет расширено на территорию Беларуси. Новый механизм заработает с 1 октября текущего года, пишет smartpress.by.
Сделают это «в рамках работы по укреплению российско-белорусской интеграции в рамках cоюзного государства».
Российским автовладельцам не придется платить за дополнительную страховку, компенсации при ДТП будут включены в существующую. Также сохранится возможность использования электронного документа, поэтому носить с собой бумажный полис необязательно.
«Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Беларусь автомобильным транспортом, в том числе для туристов и для предпринимателей», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.