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В Беларуси будет действовать российская автостраховка

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  • 13.08.2024, 10:48
В Беларуси будет действовать российская автостраховка

Уже с 1 октября.

Действие полиса ОСАГО, выданного в России, будет расширено на территорию Беларуси. Новый механизм заработает с 1 октября текущего года, пишет smartpress.by.

Сделают это «в рамках работы по укреплению российско-белорусской интеграции в рамках cоюзного государства».

Российским автовладельцам не придется платить за дополнительную страховку, компенсации при ДТП будут включены в существующую. Также сохранится возможность использования электронного документа, поэтому носить с собой бумажный полис необязательно.

«Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Беларусь автомобильным транспортом, в том числе для туристов и для предпринимателей», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

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