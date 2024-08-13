В ГУР показали кадры смелой операции на Кинбурнской косе
- 13.08.2024, 11:04
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Стало известно, что уничтожено у оккупантов.
Во время августовской операции на Кинбурнской косе разведывательно-ударная группа «Циклон» нанесла поражение дронами по наблюдательным пунктам, технике и личному составу врага.
Об этом сообщает Telegram-канал Международного легиона Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
На видео можно увидеть поражение дронами:
пулеметного расчета;
БМ «Тигр»;
БТР с личным составом; ⠀
наблюдательного пункта;⠀
пулеметного расчета;
расчета ПТРК;
пикапа;
УАЗ с личным составом;
машины УАЗ;⠀
минометного расчета;
УАЗ;⠀
антенны;⠀
наблюдательного пункта;⠀
личного состава в доме;⠀
личного состава в доме;⠀
УАЗ;⠀
огневой позиции.