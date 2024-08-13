В ГУР показали кадры смелой операции на Кинбурнской косе 13.08.2024, 11:04

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Стало известно, что уничтожено у оккупантов.

Во время августовской операции на Кинбурнской косе разведывательно-ударная группа «Циклон» нанесла поражение дронами по наблюдательным пунктам, технике и личному составу врага.

Об этом сообщает Telegram-канал Международного легиона Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

На видео можно увидеть поражение дронами:

пулеметного расчета;

БМ «Тигр»;

БТР с личным составом; ⠀

наблюдательного пункта;⠀

пулеметного расчета;

расчета ПТРК;

пикапа;

УАЗ с личным составом;

машины УАЗ;⠀

минометного расчета;

УАЗ;⠀

антенны;⠀

наблюдательного пункта;⠀

личного состава в доме;⠀

личного состава в доме;⠀

УАЗ;⠀

огневой позиции.

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