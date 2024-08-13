«Скамья подсудимых для Лукашенко зарезервирована» 2 13.08.2024, 11:06

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Политолог рассказал о главной ошибке белорусского диктатора.

Лукашенко боится и не верит в победу Путина. Об этом свидетельствуют его последние заявления.

«Он знает, что как только Россия упадет, то ему будет несладко. Ему вспомнят, откуда шли танки, а не тракторы», — рассказал 24tv.ua политолог Олег Лесной.

Тогда страны СНГ действительно будут помогать россиянам, но едой, восстановлением. Ведь для нормального дальнейшего существования придется много всего сделать.

«Поэтому Лукашенко уже сейчас начинает выигрывать себе какие-то «нюансы», чтобы его пожалели, но он совершил ошибку, которую никто не простит. Он стал полноценным участником войны против Украины, поэтому скамья подсудимых для него зарезервирована», — подытожил Лесной.

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