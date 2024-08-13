Российский флот отработал нанесение ядерных ударов по Европе 1 13.08.2024, 11:12

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Журналисты получили доступ к секретным документам.

Военно-морской флот России в ходе учений отрабатывал ядерные удары по странам Европы на случай потенциального конфликта с НАТО. Это следует из секретных документов, подготовленных в период с 2008 по 2014 год, с которыми ознакомились журналисты Financial Times.

Полученные изданием документы, которые были подготовлены для российских офицеров, содержат список целей для ракет, способных нести как обычный, так и ядерный заряд. Всего на картах, созданных для презентации, указано 32 цели для российского флота в Европе.

Так, Балтийский флот России должен будет атаковать объекты в Норвегии и Германии. Среди них военно-морская база в Бергене, а также радиолокационные станции и объекты спецназа. Северный флот, в свою очередь, может поразить объекты оборонной промышленности, в том числе верфь в британском Барроу-ин-Фернесс, где строят военные корабли и подлодки.

Главным приоритетом в случае конфликта с НАТО в документах названо ослабление военного и экономического потенциала противника. Также в них упоминается вариант «демонстративного удара» — подрыва ядерного оружия в отдаленном районе для «устрашения западных стран». Такой удар должен продемонстрировать «наличие и готовность к применению высокоточного нестратегического ядерного оружия».

Кроме того, в документах отмечается преимущество применения ядерного оружия на ранней стадии конфликта. Также говорится о том, что высокая маневренность флота позволяет наносить внезапные и массированные удары с различных направлений. Однако уточняется, что ядерное оружие должно быть использовано в сочетании с другими средствами поражения. При этом, как подчеркивает FT, до этого Россия никогда не признавала наличие в своей доктрине подобных ударов.

Изучившие документы военные аналитики отметили, что эти данные соответствуют оценке НАТО угрозы ударов со стороны российского флота. «Они [российские власти] рассматривают эти штуки [тактические ядерные боеголовки] как потенциально выигрышное оружие. Они захотят их использовать, и сделать это достаточно быстро», — заявил профессор Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис.

Учения нестратегических ядерных сил, которые Россия провела в июне, показали, что обозначенный подход до сих пор соответствуют российской доктрине, отмечает FT. В ходе учений российские военные отрабатывали погрузку противокорабельных крылатых ракет П-270 на ракетные катера в Калининграде, где, по данным НАТО, хранится запас тактических ядерных боеголовок.

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