Еще одна группа военных РФ сдалась в плен ВСУ в Курской области 13.08.2024, 11:18

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В плен попали несколько сотен российских солдат.

Вооруженные Силы Украины снова пополнили обменный фонд в Курской области России. В плен попала еще одна группа российских военных.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «Скадовский защитник». Как заметил украинский волонтер Сергей Стерненко, только по доступным фото и видео в плен попали несколько сотен российских солдат, реальные цифры еще больше.

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