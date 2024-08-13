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Еще одна группа военных РФ сдалась в плен ВСУ в Курской области

  • 13.08.2024, 11:18
  • 2,642
Еще одна группа военных РФ сдалась в плен ВСУ в Курской области

В плен попали несколько сотен российских солдат.

Вооруженные Силы Украины снова пополнили обменный фонд в Курской области России. В плен попала еще одна группа российских военных.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «Скадовский защитник». Как заметил украинский волонтер Сергей Стерненко, только по доступным фото и видео в плен попали несколько сотен российских солдат, реальные цифры еще больше.

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