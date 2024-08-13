В Беларуси запретили продавать популярный стиральный порошок 1 13.08.2024, 11:21

1,130

Его производят в Испании.

Популярный испанский стиральный порошок запретили продавать в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.

В ведомстве уточнили, что речь идет про порошок стиральный универсальный Gama» Universal 3в1, производителем которого является Испания. При проверке выяснилось, что изготовитель указанного порошка в маркировке написал, что средство пригодно для стирки в автоматических машинах.

Однако оно не может применяться для стиральных машин с фронтальной загрузкой из-за превышенного показателя «пенообразующая способность». Так, при норме не более 180 мм он оказался 204±6 мм. Также сказано, что показатель «моющая способность» при норме не менее 85% составит 77,4%. Названный порошок запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 12 августа 2024 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com