ISW: Курская кампания может изменить траекторию войны 13.08.2024, 11:24

Это также повлияет на все будущие конфликты в мире.

Курская кампания Украины - ключевой момент в войне с Россией, который способен изменить ее траекторию.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в анализе «Украина и проблема восстановления маневра в современной войне». Как отмечают аналитики, война меняет характер, и это повлияет на все будущие конфликты в мире.

При вторжении в Курскую область Украина достигла оперативной неожиданности, используя недостаточную готовность России в своих приграничных районах. Эта кампания показала, что неожиданность все еще возможна даже в современных условиях, когда противник может наблюдать за подготовкой и концентрацией сил, но не может достоверно распознать намерение.

В ISW считают, что Украина может выиграть от того факта, что российские войска месяцами атаковали почти по всей линии фронта, а не строили большие укрепления в тыловой части.

Аналитики констатировали, что Украина может восстановить оперативный маневр путем планирования и проведения серии меньших последовательных контрнаступательных операций вместо того, чтобы нанести один решающий удар.

Кроме того, в ISW отметили, что война в Украине дает важные уроки, которые США и их союзники должны усвоить. Этот конфликт стал первой большой войной, которая стала свидетелем нескольких технологических феноменов, которые, несомненно, будут характеризовать будущую войну. В частности, исследователи выделяют работу ПВО против массированных и регулярных ударов ракетами и дронами, массовое привлечение беспилотников различных типов, в том числе и морских - для уничтожения основных надводных целей в порту и на море.

Аналитики отмечают, что эксперименты на поле боя важны как это было в Курской области.

«Этот подход контрастирует с опасностью застрять в обороне и подчеркивает необходимость постоянной адаптации в условиях современной войны», - говорится в отчете.

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