Россияне бросились бронировать жилье на новогодние праздники в Беларуси 8 13.08.2024, 11:29

2,772

Белорусское направление — в топе у жителей РФ.

Сервис «Яндекс Путешествия» зафиксировал рост в 4 раза спроса российских пользователей на ранние бронирования отелей и апартаментов на новогодние праздники, пишет сайт «Белорусы и рынок».

На «за границу» приходится около 10% от всех бронирований. Беларусь, как и в прошлом году, в топ-5 стран, в которые собираются россияне. Средняя стоимость ночи в ее отелях, апартаментах и коттеджах обойдется им в 8750 российских рублей.

Также среди популярных иностранных направлений Таиланд (средняя стоимость ночи — 14 000 российских рублей), Турция (10 000 российских рублей), ОАЭ (22 200 российских рублей) и Азербайджан (4900 российских рублей).

Как сообщают авторы исследования, были изучены бронирования отелей и апартаментов с 27 декабря 2024 года до 12 января 2025 года и аналогичный новогодний период 2023–2024 годов — с 29 декабря 2023 года до 14 января 2024 года.

Более 90% ранних бронирований приходится на российские направления.

В числе самых востребованных регионов для раннего бронирования на новогодние каникулы в России оказались Краснодарский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Карачаево-Черкесская Республика и Калининградская область.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com