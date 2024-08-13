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Путину сейчас очень больно

4
  • Юрий Богданов
  • 13.08.2024, 11:30
  • 6,404
Путину сейчас очень больно

И разыгранный Лукашенко цирк это только подтверждает.

Давайте о «фюрере» и его угрозах. Нет, белорусская армия не способна на масштабные действия против Украины. Особенно когда наступать ей потенциально надо через леса и болота, составляющие почти всю границу.

Единственное, чего бы стоило бояться в контексте Беларуси – что оттуда будет наступать армия РФ.

Нет, армия РФ не может сейчас наступать из Беларуси в силу отсутствия сил, средств и особенно сил и средств у самой Беларуси.

2022 они зашли в том числе из Беларуси, потому что у них было еще 6 направлений продвижения. Сейчас это уже невозможно.

Все, что сейчас разыгрывает Лука – это информационный отвлекающий цирк, который доказывает нам что Путину сейчас ОЧЕНЬ БОЛЬНО. И, похоже, мы до сих пор до конца не понимаем насколько.

Наблюдаем дальше. Верим в замысел ВСУ. Не верим провокациям врага.

Юрий Богданов, «Фейсбук»

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