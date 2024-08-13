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Нелегалы все чаще штурмуют границы Польши из Беларуси

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  • 13.08.2024, 11:38
  • 3,010
Нелегалы все чаще штурмуют границы Польши из Беларуси

Резкий скачок числа попыток.

Пограничная охрана Польши сообщила, что за понедельник, 12 августа, на границе с Беларусью было зарегистрировано почти 130 попыток нарушения границы. За пособничество мигрантам задержаны два человека. Можно говорить о резком скачке числа попыток в понедельник.

Для сравнения за пятницу-воскресенье пограничники зарегистрировали около 190 попыток нарушения границы. В целом в последнее время обычно фиксируется менее 100 нарушителей в день.

В Латвии пограничники сообщили о 26 попытках нарушения границы. Литовская служба охраны госграницы не зарегистрировала ни одной попытки перехода рубежа мигрантами в понедельник.

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