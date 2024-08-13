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«Пока реакция Москвы неадекватная»

  • 13.08.2024, 11:41
  • 3,894
«Пока реакция Москвы неадекватная»

Полковник ВСУ объяснил, как могут развиваться события в Курской области.

Одна из целей операции ВСУ в Курской области, которая будет обязательно выполнена, – это выравнивание линии фронта для увеличения плотности войск.

На карте видно, что российско-украинская граница – это ломаная линия, но если ее выровнять, она в полтора раза станет меньше, а это именно то, что нужно Украине для увеличения плотности войск.

Скорость, последовательность, количество сил и средств для выполнения этой задачи будут напрямую зависеть от россиян, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».

«Война, как танго. Это танец вдвоем. Все будет зависеть от российского военно-политического руководства. Если россияне перебросят резервы с Восточного фронта на усиление северной части границы, тогда наши войска остановятся и не будут продвигаться вглубь РФ», – отметил военный эксперт.

По словам Свитана, ВСУ нужно заставить россиян уйти с Южного направления (Донецкого, Запорожского и Херсонского) на Брянщину, Курщину и Белгородчину.

Линия фронта, направленная на Москву, будет для Украины оптимальным развитием событий. Пока можно сказать, что россияне вообще ничего не делают, подчеркнул полковник. Они отправили в Курскую область каких-то чопиков (сотрудники частных охранных предприятий – ред.), «ахматовцев» и небольшие части морпехов.

«По большому счету, реальной реакции Москвы нет никакой. На данный момент она неадекватная. Как давили на Восточном направлении, так и давят», – резюмировал Свитан.

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