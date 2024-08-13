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На пляже в Нью-Джерси найдено послание в бутылке, которому почти 150 лет

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  • 13.08.2024, 11:47
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На пляже в Нью-Джерси найдено послание в бутылке, которому почти 150 лет

Оно может оказаться самым старым из известных.

Как сообщает портал IFLScience, 49-летняя Эми Смит Мерфи (Amy Smyth Murphy) 3 июля прогуливалась по пляжу в государственном парке Корсонс-Инлет (Нью-Джерси, США). Она обратила внимание на «красивую аквамариновую» бутылку, торчащую из песка, пишет techinsider.

За необычным цветом стекла скрывалось нечто большее. На бутылке было написано «Barr & Brother Philadelphia». По словам экспертов, эта компания работала в середине 1800-х годов.

Женщина открыла бутылку и обнаружила внутри несколько листов бумаги, которые могут указывать на более точную дату послания.

Рукописный текст в бутылке сопровождался визитной карточкой компании по продаже товаров для дома, принадлежавшей W.G. & J. Klemm. В записке было написано: «Яхта Нептун у побережья Атлантик-Сити, 6 августа 76-го».

Эми Смит Мерфи обратилась к архивам газеты Philadelphia Inquirer. Ей удалось установить, что компания W.G. & J. Klemm, действительно существовала в конце 1800-х годов. Более того, она нашла упоминания о яхте под названием «Нептун», построенной в 1874 году капитаном Самуэлем Гейлом из Атлантик-Сити.

Женщина пришла к выводу, что «6 августа 76-го» в записке означает 6 августа 1876 года.

Если это подтвердится, то найденное послание в бутылке станет старейшим из всех, когда-либо найденных – оно побьет текущий рекорд, установленный бутылкой из Австралии, на целых десять лет.

Женщина подала заявку на проверку бутылки в Книге рекордов Гиннесса.

По словам Смит Мерфи, яхта «Нептун», принадлежащая капитану Гейлу, была популярным прогулочным судном, которое часто вывозило пассажиров в залив Атлантик-Сити. Кто-то из этих пассажиров или даже сам капитан мог бросить бутылку за борт. Однако точно ответить на этот вопрос пока невозможно.

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