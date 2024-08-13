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Небесное шоу над Беларусью: северное сияние и метеорный поток Персеиды озарили ночное небо

  • 13.08.2024, 11:50
  • 1,410
Небесное шоу над Беларусью: северное сияние и метеорный поток Персеиды озарили ночное небо

Белорусы смогли насладиться красочным зрелищем.

В ночь на 13 августа белорусы могли насладиться красочным зрелищем: сразу два астрономических явления — северное сияние и метеорный поток Персеиды — озарили ночное небо над городом. Фото и видео явлений опубликовал телеграм-канал «Пул 4».

В районах, где была ясная погода, вдали от городских огней можно было увидеть до 120 метеоров в час, которые падали со скоростью около 60 км/с.

А накануне в небе под Гомелем можно было наблюдать северное сияние. Оно было хорошо видно вечером 11 августа за городом.

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