Пойдут ли ВСУ на захват Курской АЭС? 3 13.08.2024, 11:50

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Многие эксперты называют именно эту цель, когда говорят о военной операции Киева.

Уже 7-ый день продолжается Курская операция, в результате которой Украине удалось перехватить инициативу по крайней мере на одном участке театра боевых действий. Хотя западные медиа сообщают, что в военной операции участвуют тысячи военнослужащих, официально Генштаб ВСУ и МО не признали, что это ВСУ продвигаются по Курщине.

Военные эксперты называют немало целей Курской операции. В частности, некоторые продвигают версию, что украинские войска якобы хотят захватить Курскую АЭС для того, чтобы обменять ее на Запорожскую АЭС.

Есть ли практический смысл для Украины брать под контроль атомную станцию под Курском? Об этом NV поговорил с украинскими энергоэкспертами.

Чем является Курская АЭС для страны-агрессора

Украинские бойцы вряд ли прибегнут к захвату Курской АЭС, отмечают опрошенные NV эксперты по энергетике. А разговоры о контроле над станцией могут быть отвлекающим маневром, считает Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

«Думаю, там больше военно-политические цели стоят, а не захват объектов энергетики», — отмечает он.

Людвиг Литвинский, доктор физико-математических наук и бывший работник Института ядерных исследований НАНУ, также подчеркнул, что захват станции не в интересах Украины. «Тот, кто захватывает атомную станцию, несет полную ответственность за ядерную безопасность. И зачем нам тот чемодан без ручки?» — считает он.

Курская станция — одна из четырех крупнейших АЭС в России. На ней четыре энергоблока, сейчас в режиме генерации работают только № 3 и № 4 общей мощностью 2 ГВт.

Их остановка будет иметь временный эффект, отметил Омельченко: станция питает два горнорудных бассейна и один металлургический комбинат. В случае остановки энергоблоков там могут возникнуть проблемы: нужно будет время для налаживания альтернативных схем подачи электроэнергии.

Но в целом энергетическая система РФ не почувствует последствий отключения Курской АЭС, объясняет Омельченко. «В России нет дефицита генераций в отличие от нас. У них в целом мощность генерации составляет где-то 250 ГВт, и поэтому потеря 2 ГВт — это менее 1%. Это к каким-то критическим последствиям не приведет», — говорит эксперт.

Литвинский считает, что в случае теоретической потери россиянами контроля над Курской АЭС оба энергоблока лучше просто отключить от общей сети. «Атомная станция или атомный энергоблок — это же не чайник, который выключил и он перестает кипеть. Атомные станции несколько иначе устроены. Даже при выключении она продолжает „кипеть“. То есть для принудительного охлаждения достаточно долгое время нужно. На Запорожской станции и сейчас принудительное охлаждение осуществляется. То же самое еще в большей степени может касаться и Курской атомной», — сказал эксперт.

По мнению физика-ядерщика, потеря 2 ГВт генерирующей мощности будет ощутимой для единой сети РФ, хоть и не станет не решаемой проблемой.

«Я почти уверен, что не будут ее[станцию] захватывать. Более простой вариант — это отсоединить от сети. Они[россияне] сами остановят ее, создадут проблемы для своей единой сети. Нам-то зачем заходить на атомную станцию? Нет смысла», — добавил Литвинский.

По словам эксперта, россияне могут остановить АЭС в случае ее отсоединения от сети, что может случиться при повреждении подстанции: «Если линии передачи будут разорваны, то нет смысла гонять в пустую атомные энергоблоки. Если вы не можете отгрузить электроэнергию, то единственный путь — останавливать атомную станцию».

В то же время Литвинский отметил, что атаковать АЭС ни в коем случае нельзя. «Дело в том, что она без контаймента[герметичная защитная оболочка]. Это здание по проекту существенно отличается от блоков типа ВВЭР[водно-водяной энергетический реактор], где есть защитный контаймент, который, в частности, и выдерживает относительно легкие удары, падение легкого самолета. На блоках типа РВПК (это реакторы высокой мощности канальные, такие же, как на площадке Чернобыльской атомной станции) здание гораздо слабее. Оно вообще не рассчитано на ведение военных действий. Именно поэтому я и говорю: никто этого[захватывать или обстреливать станцию] делать не будет. Если сами москали что-то сделают, то это их проблема», — добавляет он.

Нужно ли это Украине

Среди российских оккупантов бытует мнение, что Украина якобы хочет взять под контроль Курскую АЭС и обменять ее на Запорожскую станцию. Такую идею также поднимают и в украинском медиапространстве. В то же время Омельченко считает такие обсуждения спекуляцией. По его мнению, россияне не согласятся ни на какой обмен, а захват станции могут использовать для продвижения мощной информационной кампании против Украины.

По убеждению эксперта, несмотря на определенные трудности для России, теоретический перехват контроля над Курской АЭС будет иметь гораздо больший негативный эффект для Украины. При таком сценарии Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отметит, что Украина нарушила правила безопасности, создает опасный прецедент и аварийную ситуацию.

«Все это будет раскручено в СМИ, во многих странах, поэтому я не знаю, нужно нам это или нет. Потому что тогда мы можем быть приравнены к тем террористам, которые захватили Запорожскую атомную станцию, постоянно проводят там эксперименты, которые побуждают к аварии», — добавил директор энергетических программ Центра Разумкова.

При таком маловероятном сценарии наши противники, по его мнению, получат аргументы против предоставления Украине помощи — оружия или финансов, и будут настаивать на том, чтобы войска прекратили Курскую операцию.

«Россия получит соответствующие аргументы, и тогда сможет делать больше провокаций на Запорожской атомной станции. Скажет: видите, Украина захватила нашу станцию, теперь мы можем обстреливать подстанции на атомных станциях в Украине. То есть море негатива мы от этого получаем», — отмечает эксперт.

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