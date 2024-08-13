«Два технологических секрета»: в России назвали причины прорыва ВСУ в Курской области 3 13.08.2024, 11:57

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Приграничные районы РФ остались без связи.

В Российской Федерации утверждают, что Силы обороны Украины смогли прорваться в Курскую область благодаря наличию мощных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тотальному преимуществу в FPV-дронах. Об этом пишет российское медиа Readovka, ссылаясь на свидетелей и участников боев.

Россияне утверждают, что украинские военные якобы не смогли бы продвинуться в Курской области РФ без «технологических ноу-хау». В первую очередь речь идет о массированном применении систем РЭБ. Связь в приграничных районах России пропала еще до того, как были уничтожены вышки сотовой связи.

По словам военнослужащий ВС РФ, такой уровень глушения сигнала был впервые зафиксирован за все время полномасштабной войны. Украинцам удалось парализовать связь российских оккупантов. Дроны ВС РФ также не могли взлететь. Однако это не единственный фактор, упомянутый россиянами.

«У прорыва в ВСУ есть два технологических секрета», — утверждают в издании.

Вторым фактором россияне считают насыщение небольшого участка фронта украинскими дронами-камикадзе. Концентрацию БПЛА авторы публикации назвали «катастрофической». Это позволило Силам обороны Украины не только подавить огневые точки врага, но и контролировать дороги в Курской области.

Авторы публикации также подчеркнули, что речь идет об участках фронта, где ранее интенсивность боев была намного ниже. По их словам, это также «оказалось неожиданным».

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