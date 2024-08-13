В Беларуси распродают бывшие заправки Чижа
- 13.08.2024, 12:06
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Названа цена.
На аукционе Beltorgi.by появился лот, который мог бы заинтересовать белорусов с деньгами. Ведь на продажу выставили две АЗС «Трайпл» в Ивацевичском районе на 177-м километре трассы М1 Брест–Минск-граница России. Торги назначили на 22 августа, пишет «Телеграф».
Чтобы попытать удачу, белорусам необходимо иметь в наличии не менее 5 501 965,95 рубля, а это больше 1,6 млн долларов по курсу. И это уже после снижения стоимости заправок, которые в июле пытались продать не дешевле 6 млн рублей.
Так же стоит помнить, что заправки давно бездействуют и не заправляют автомобили. Ими владеет банк ВТБ после банкротства прошлого владельца — компании «НефтеХимТрейдинг», которой владел Юрий Чиж.
На сайте аукциона напомнили, что в случае если к участию в торгах будет допущен только один участник, он может приобрести АЗС по начальной цене, увеличенной на 5% (плюс дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»).
Сами же торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников. Также для участия в них, необходимо внести задаток в размере 550 196,60 рублей.