«Это будет иметь для россиян катастрофические последствия» 13.08.2024, 12:22

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Эксперт озвучил три сценария по Курской области.

Точное количество ресурсов, которые Украина может бросить в Курскую область РФ, – это, конечно же, военная тайна, но если их достаточно много, то для россиян это будет иметь катастрофические последствия.

Об этом заявил офицер армии Израиля в отставке в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».

По мнению аналитика, есть три варианта развития военной операции в Курской области. Первый сценарий самый простой и заключается в том, чтобы обменять захваченные российские земли на собственные территории.

«Второе – это, собственно, поход на Москву, о котором я говорю уже очень давно. Согласитесь, вести с Путиным переговоры гораздо лучше, когда в Кремле находятся украинские войска и развевается украинский флаг», – отметил Тамар.

Но есть еще и третий вариант. Военная операция на территории РФ на самом деле может быть попыткой ВСУ зайти во фланг или даже в тыл донецко-луганской российской группировке.

Если это произойдет, то, возможно, образуется самый большой котел в истории сухопутных операций на территории Европы, более масштабный, чем во времена Сталинградской битвы, сказал историк.

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