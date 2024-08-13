«Это будет иметь для россиян катастрофические последствия»
- 13.08.2024, 12:22
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Эксперт озвучил три сценария по Курской области.
Точное количество ресурсов, которые Украина может бросить в Курскую область РФ, – это, конечно же, военная тайна, но если их достаточно много, то для россиян это будет иметь катастрофические последствия.
Об этом заявил офицер армии Израиля в отставке в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».
По мнению аналитика, есть три варианта развития военной операции в Курской области. Первый сценарий самый простой и заключается в том, чтобы обменять захваченные российские земли на собственные территории.
«Второе – это, собственно, поход на Москву, о котором я говорю уже очень давно. Согласитесь, вести с Путиным переговоры гораздо лучше, когда в Кремле находятся украинские войска и развевается украинский флаг», – отметил Тамар.
Но есть еще и третий вариант. Военная операция на территории РФ на самом деле может быть попыткой ВСУ зайти во фланг или даже в тыл донецко-луганской российской группировке.
Если это произойдет, то, возможно, образуется самый большой котел в истории сухопутных операций на территории Европы, более масштабный, чем во времена Сталинградской битвы, сказал историк.