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Как быстро перекинуть данные с андроида на айфон дома

  • 13.08.2024, 12:34
Как быстро перекинуть данные с андроида на айфон дома

Потребуется всего одно действие.

Некоторые люди любят часто менять телефоны, другие – нет. Но у всех без исключения появляется одна и та же нужда после покупки нового гаджета. Она заключается в том, что надо перекинуть информацию со старого телефона на новый. Трудности могут возникнуть, если у смартфонов разные операционные системы.

О том, как перекинуть данные с андроида на айфон, говорится в материале УНИАН.

Как перенести данные с андроида на айфон - детальная инструкция

Как уже упоминалось, перемещение информации между телефонами с разными операционными системами было сложнее, чем аналогичный процесс для одинаковых ОС. Но сейчас перенос данных с андроида на айфон стал значительно проще, и его может сделать практически каждый.

В данной ситуации поможет мобильное приложение «Move to iOS», которое доступно для загрузки на андроид в Google Play. Опишем пошагово, что нужно делать:

Включить новый айфон и выбирать пункт «Настройка без другого устройства Apple». После этого подключите оба телефона к Wi-Fi.

На андроиде запустите приложение «Move to iOS» и выберите автоматический способ переноса.

На вашем айфоне появится код из шести знаков: его нужно будет ввести на старом телефоне в приложении.

Подключите андроид ко временной сети Wi-Fi, которую создаст айфон.

После всех этих действий и сопряжения устройств можно будет перебросить нужные вам данные. Данный метод отвечает и на вопрос, как перенести фото с андроида на айфон. Также их вместе с видео можно перебросить на другой телефон с помощью Google диска или сервиса Google фото. Просто переместите нужные файлы на Google диск со старого телефона, а после активации айфона авторизуйтесь «учетке» Google. После этого в облачном хранилище будут доступны все загруженные вами ранее фото.

Также некоторым нужно знать, как перенести вайбер с андроида на айфон. Здесь тоже все предельно просто: сначала создайте копию Viber на андроиде и загрузите ее в какое-то из облачных хранилищ. Потом на айфоне загрузите вайбер и активируйте его: приложение само предложит восстановить данные (контакты, контент и чаты). Важно знать, что поле активации вайбера на айфоне он «слетит» на старом.

Как перенести контакты с андроида на айфон - простой способ

Переписывание номеров телефонов руками – дело долгое и существуют другие, более современные методы, о которых расскажем вам:

Сохраните контакты на «симку» в старом телефоне. Когда вы ее вставите в айфон, нужно просто импортировать контакты, и они появятся на нем.

Синхронизируйте контакты через Гугл и перенесите их на айфон после того, как пройдете авторизацию.

На старом телефоне через настройки в разделе об импорте и экспорте контактов преобразуйте их в файл, который можно загрузить в облачное хранилище или же отправить по электронной почте или через мессенджер на ваш новый гаджет.

Перенос контактов с андроида на айфон можно также сделать с помощью приложения «Move to iOS», о работе с которым рассказывалось раньше.

Как перенести данные с андроида на айфон, если айфон уже настроен

В том случае, если вы уже включили и настроили свой новый айфон и не перенесли нужные данные с андроида, вы можете сбросить его настройки. После этого уже можно перекинуть всю нужную вам информацию, используя приложение «Move to iOS».

Также можно использовать программу iTunes, установленную на компьютере: с андроида сбросьте нужную информацию в одну папку. После запуска iTunes и подключения айфона к ПК на него можно будет перенести все файлы.

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